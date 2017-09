Furgone sospetto davanti al Tribunale: scatta l'allarme

TRIESTE – Un furgone bianco con targa ungherese parcheggiato davanti al Tribunale di Trieste ha fatto scattare l’allarme sicurezza nella zona del palazzo di Giustizia. Così, questa mattina attorno alle 9.30 il tratto di strada di via Coroneo è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto oltre alla Polizia locale sono giunte anche diverse pattuglie della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Come riporta Il Piccolo, gli artificieri hanno fatto saltare la porta laterale destra del furgone. All'interno non c'era nulla e poco dopo, sul posto, è arrivato anche il proprietario. Ha presto spiegato come sono andate le cose: semplicemente non si era resto conto di aver parcheggiato in una zona vietata e vicina al tribunale. Attorno alle 10 la strada è stata riaperta.