'Arte o Scienza?', il lato artistico della ricerca si mette in mostra

TRIESTE - Un microchip, una colonia di batteri, la sezione di un osso di dinosauro, cellule muscolari e staminali, ma anche galassie e supernove: gli oggetti della ricerca scientifica, immortalati da telescopi, microscopi elettronici o a scansione, si trasformano in piccole opere d'arte. Dal 18 al 23 settembre a Trieste a Palazzo Costanzi una mostra fotografica, propone le immagini selezionate nell'ambito dell'ottava edizione del concorso fotografico «Arte o Scienza? Immagini dalla ricerca». La mostra verrà inaugurata lunedì 18 settembre alle 17.30.

Lo scopo

Organizzato da Immaginario Scientifico e Università di Trieste, il concorso nasce dal desiderio di esplorare e valorizzare le contaminazioni tra arte e scienza, due espressioni solo apparentemente distanti dell’ingegno umano: le fotografie che oggi otteniamo dai laboratori di ricerca sono infatti sempre più belle, sia in termini di qualità dell’immagine che dal punto di vista della composizione e dell’armonia di forme e colori. Esporle nella mostra «Arte o Scienza?» – come anticipo di Trieste Next-Festival della Ricerca Scientifica (in programma dal 21 al 23 settembre) – è un modo sia per premiare il talento di ricercatori e scienziati che sanno anche cogliere il lato artistico del loro lavoro, sia per permettere al pubblico di scoprire qualcosa di più sul lavoro di ricerca che viene portato avanti giorno dopo giorno all’interno di atenei, accademie e laboratori di tutto il mondo.

Tutte le informazioni

Nella mostra a Palazzo Costanzi saranno esposte le 30 foto selezionate fra le 116 pervenute per il concorso, provenienti sia dagli enti di ricerca triestini – Università, Sincrotrone, SISSA, ICGEB, CNR-IOM – sia da altre università ed enti italiani e stranieri. Le tre opere vincitrici verranno premiate lunedì 18 settembre alle ore 17.30 durante l'inaugurazione della mostra. Il primo classificato si aggiudicherà un premio in denaro del valore di 500 euro offerto da Centro Stampa Utilgraph. Dopo l'inaugurazione del 18 settembre la mostra sarà aperta al pubblico il 19 e il 20 settembre con orario 10-13 e 17-20; giovedì 21 settembre ore 9-19; venerdì 22 settembre ore 9-22; sabato 23 settembre ore 10-22.