Lavori di manutenzione della rete idrica: ecco dove

TRIESTE - Dalle 21 di martedì 19 settembre alle 06 di mercoledì 20 settembre, per lavori di spostamento condotte idriche, relativi alla costruzione della nuova rotonda in prossimità della strada di Farnei e la via di Trieste a Muggia, si potranno verificare notevoli cali di pressione in tutto il Comune di Muggia, con possibili sospensioni della fornitura idrica nelle seguenti vie:

· Stradello A di via di Santa Barbara

· Via dei Calderai

· Via dei Meccanici

· Piazza I° Maggio

· Via dei Marangoni

· Via dei Ribattini

· Via dei Calafati

Al fine di limitare potenziali disagi si invita la gentile clientela, residente nelle zone citate e solamente per il lasso di tempo necessario ai lavori, a ridurre il prelievo idrico. Al ripristino dell'erogazione idrica si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti finché si presenti limpida.