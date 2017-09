Al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

TRIESTE - Il Comune informa che saranno eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale stradale da lunedì 18 settembre a venerdi' 22 settembre, dalle 21 alle 6 in: via Slataper, via Stuparich, via Ginnastica, via Crispi, via Toro, via Nordio, via Timeus, via Polonio, via Brunner, via Gatteri, viale XX Settembre (tratto Rossetti/Timeus), via Giulia (tratto Kandler/Rossetti), via Battisti, via Pindemonte, via Cunicoli, via Marconi (tratto Rismondo/Volta), via Volta, via Galvani, via Galilei, via Kandler, via Cologna (tratto Giulia/Scoglietto), pendice Scoglietto, via San Francesco Assisi, via Rismondo, via Zanetti, via Palestrina.

Prossimi interventi previsti: 9-13.10.2017 in orario e località da definire.