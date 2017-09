Nati per Leggere, alla scoperta della Cultura Ebraica tra racconti e musica

TRIESTE - Domani alle 17, alla Biblioteca Quarantotti Gambini di via delle Lodole 7/a (San Giacomo), penultimo incontro della quinta stagione del giro del mondo sulle ali della fantasia, dedicato ai bambini da 4 a 99 anni, dal titolo 'Un Mondo di Storie della Cultura ebraica' che da cinque anni appuntamento tradizionale del mese di settembre, legato alle celebrazioni della Giornata Europea della Cultura Ebraica. L'incontro, previsto per il 12 settembre (alla Biblioteca del Mondo), è stato rinviato al 18 alla Quarantotti Gambini, causa improvvisa indisponibilità dell'assessore alla Cultura della Comunità di Trieste, ospite fisso dell'evento, nonché della sede di via Cavana 16/a.

Alla scoperta della Cultura Ebraica

In occasione di Rosh Hashana - il capodanno religioso ebraico che nel 5778 (2017 secondo il calendario civile) inizierà al tramonto di mercoledì 20 settembre per concludersi al tramonto di venerdì 22 - Un Mondo di Storie ritorna ad attingere dal ricco patrimonio di storie del Popolo del Libro. Accompagnati da Mauro Tabor e dalle volontarie di Nati per Leggere, piccoli e grandi conosceranno racconti su Rosh Hashana e scopriranno il perché dei cibi legati alla festività. L'incontro sarà allietato da sorprese musicali a cura del Maestro Davide Casali. Un Mondo di Storie, ideato e realizzato dalla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini in collaborazione con l’ACCRI, si concluderà martedì 26 settembre con un altro appuntamento divenuto ormai fisso, quello legato alla Giornata Europea delle Lingue.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Info: Biblioteca Quarantotti Gambini - via delle Lodole 7/a - tel. 0400649556 - bibliocom@comune.trieste.it