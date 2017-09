'E se 1+1 facesse 3?', Area Science Park lancia la nuova campagna di comunicazione

TRIESTE - È partita la nuova campagna di comunicazione istituzionale di AREA Science Park, l’ente nazionale di ricerca, attivo da quasi quarant’anni nel mondo dell’innovazione a sostegno delle imprese. La scelta di realizzare una campagna nasce dall’esigenza di raccontare il nuovo ruolo che l’ente ricopre a livello nazionale e internazionale, un ruolo attivo nello sviluppo economico del territorio basato sull’interazione tra ricerca e industria, sfruttando innovazione e alta tecnologia. «AREA Science Park è una realtà in evoluzione, lo è sempre stata e continuerà a esserlo – spiega il presidente Sergio Paoletti –. Occupandoci di innovazione, dobbiamo e vogliamo essere un ente dinamico e pronto ad accettare e cogliere tutte le sfide che il mercato offre. L’innovazione, che per sua natura cambia continuamente, ci ha portato a evolvere anticipando i tempi».

Cambiamenti nel tempo

A conferma di ciò AREA Science Park, nata nel 1978 come parco scientifico e tecnologico, ha negli anni mutato la sua natura differenziando e ampliando le attività, in alcuni casi quasi in modo pionieristico. Sin dalla fine degli anni ’90, infatti, si è occupata di trasferimento tecnologico quando era raro anche solo sentirne parlare. A oggi, sono state quasi 4.500 le imprese coinvolte e oltre 3.500 interventi di innovazione realizzati in impresa. «Analizziamo i trend, ascoltiamo le esigenze delle aziende e, quindi, del mercato e cerchiamo di essere recettivi al cambiamento ed è per questo che da due anni lavoriamo a progetti che hanno l’ambizione di accelerare lo sviluppo del territorio e aumentarne la competitività - racconta Stefano Casaleggi, direttore di AREA Science Park -. Puntiamo su sviluppo industriale e alta tecnologia, innovazione e creazione di impresa, motori economici in grado di generare valore e, quindi, nuova occupazione».

LA CAMPAGNA » E se 1+1 facesse 3?»

La campagna, ulteriore avanzamento di una metamorfosi iniziata a fine 2015 con il restyling del logo, è stata realizzata dall’agenzia di comunicazione Proforma, che ha voluto sottolineare il momento paradossale che il concetto di «futuro» sta vivendo in questi tempi: non più e non solo un termine associato al progresso e al miglioramento delle condizioni di vita ma, talvolta, fonte di incertezza e di inquietudine. Per farlo ha puntato sull’esaltazione dei principali punti di forza dei servizi offerti da AREA Science Park: trasformare idee in opportunità di business, innovare metodi e processi di lavoro, aiutare imprese e start-up a vincere le sfide della competitività in mercati sempre più turbolenti. Questa identità di AREA e questa capacità di costruire valore è stata raccontata da uno slogan altrettanto paradossale: «E se 1+1 facesse 3?»: se la matematica non è un’opinione, il modo di affrontare il futuro è invece oggetto di profonde discussioni a tutti i livelli del sapere, e AREA si candida ad aiutare le imprese a trovare la propria strada, il proprio percorso virtuoso nel futuro.