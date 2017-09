Chamber Music e Accademia Chigiana di Siena insieme per valorizzare i talenti musicali

TRIESTE –Trieste, città erede della grande tradizione cameristica di un Trio di riferimento per gli Ensemble di tutto il mondo, sarà sede di un evento notevole per la scena musicale contemporanea: la firma del nuovo Protocollo d’intesa avviato dall’Associazione culturale Chamber Music con l’Accademia Chigiana di Siena. Il Protocollo sarà siglato ufficialmente oggi e favorirà scambi e sinergie sia per le reciproche Stagioni musicali che sul versante del perfezionamento e valorizzazione dei giovani talenti musicali internazionali. «L’iniziativa di creare un Protocollo d’intesa - spiega Fedra Florit, Direttore Artistico Associazione Chamber Music Trieste - ci affianca ad una realtà prestigiosa come la Chigiana e dà merito al nostro lavoro in favore dei giovani concertisti scelti accuratamente e che, attraverso tante ore di lavoro e affinamento, riescono a portare ai massimi vertici la qualità del loro naturale talento. Il «Premio Trio di Trieste» e le Stagioni concertistiche della Chamber Music questo si sono proposte in 22 anni di attività, ed è quindi un riconoscimento ed uno stimolo trovarsi a «fare rete» su argomenti analoghi e con un partner di tale eccellente livello. Gli eventi di oggi sono solo il primo passo di una collaborazione futura ben più ampia!».

Puntare sui giovani

«Le due istituzioni - conferma il presidente dell’Accademia Chigiana Marcello Clarich – ospiteranno infatti, nelle rispettive stagioni concertistiche, le formazioni cameristiche di giovani musicisti che si saranno maggiormente distinti durante le masterclass estive chigiane o i talenti che si saranno affermati quali vincitori del Premio Chigiana - reintrodotto proprio quest’anno con una formula completamente rinnovata - o del Premio Trio di Trieste». Concorda Nicola Sani, direttore artistico Accademia Chigiana di Siena: «Valorizzare e lanciare i migliori giovani talenti nel campo della musica da camera, così come contribuire alla formazione dei giovani e al loro inserimento nei più avanzati circuiti musicali, sono fattori rilevanti della crescita culturale ed economico-sociale del nostro Paese e dell’Europa».

Il programma di oggi

Oggi alle 18.30 nel Salone di Rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (piazza Unità d’Italia 1), appuntamento dunque per la firma del Protocollo d’intesa Accademia Chigiana Siena – Associazione Chamber Music Trieste. Seguirà il Concerto affidato all’Ensemble d’Archi belga Zerkalo Quartet - ovvero Paul Serri e Joris Decolvenaer violino, Victor Guaitaviola, Aubin Denimal violoncello – su pagine musicali di Ludwig van Beethoven (Quartetto per archi n.1 in fa maggiore op.18 n.1), Alberto Posadas (n.1 da Liturgia Fractal 2003 - 2008) e ancora di Ludwig van Beethoven(Quartetto per archi n.16 in fa maggiore op.135).

Prossimi eventi

E da lunedì 25 settembre si riparte nel segno del pianoforte per la 16^ edizione del Festival pianistico «Giovani interpreti & grandi Maestri». In questo caso sarà ben definito il tema del «viaggio armonico». Lunedì 25 settembre Emanuele Arciuli ci accompagnerà in un emozionante recital attraverso pagine di Liszt, Kurtág e Bartók, seguiranno i concerti di Filippo Gorini, Giuseppe Guarrera, Anna Kravtchenko, Benedetto Lupo.