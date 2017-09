Tragedia nell'area di servizio di Duino Aurisina, 75enne muore davanti agli amici

TRIESTE – Doveva essere una normale pausa caffè, si è trasformata in una tragedia. Un 75enne tedesco, in viaggio con alcuni amici e con la moglie su un bus turistico, è morto nell’area di servizio di Duino Aurisina, lungo l'autostrada A4. E’ successo nella tarda mattinata di sabato 16 settembre, attorno alle 12. La vittima, Werner Theodor Retter Zierer, di Ratisbona, era appena sceso dal pullman per bere un caffè. In seguito ad un malore – probabilmente un infarto – ha perso conoscenza, si è accasciato a terra ed è morto. La moglie ha chiesto subito aiuto, ma i tentativi di soccorrerlo da parte del 118 sono risultati vani. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Gorizia. Il gruppo era appena entrato in Italia e il bus turistico diretto a Venezia si era fermato per una sosta nell'area di servizio di Duino.