TRIESTE - E’ tutto pronto per lo «Special Day» di Alma Pallacanestro Trieste, che domani, martedì 19 settembre, dalle 16.30 incontrerà i propri tifosi all’Alma Arena in un pomeriggio dedicato ad un allenamento speciale e alla consegna di abbonamenti e le collegate t-shirt ufficiali per la stagione 2017-18.



Istruzioni per l'uso

Gli abbonati potranno ritirare la tessera portando con se’ documento d’identità e ricevuta di acquisto dell’abbonamento; è possibile ritirare abbonamenti per altre persone, ma chi ritira in nome di un’altra persona deve esibire una delega scritta, la ricevuta di pagamento e una fotocopia del documento d’identità del proprietario dell’abbonamento. Dalle 16.30 fino alle 19.30 si ritireranno gli abbonamenti, le maglie omaggio collegate all’abbonamento, i buoni sconto offerti dagli sponsor Despar e di Calligaris. Chi non riuscisse ad essere presente potrà ritirare tutti i materiali dal 20 settembre al Ticket Point. Tutti gli abbonati ad eccezione di VIP e GOLD ritireranno la propria tessera entrando da Via Flavia, nell’atrio principale. VIP e GOLD li ritireranno in Sala Stampa, accedendo da Via Miani. Nella giornata del 19 settembre debutterà anche la nuova gestione del bar, che sarà affidata a Soluzione Italia.

Gli abbonati

Alma Pallacanestro Trieste sottolinea che il possesso dell’abbonamento è personale. La società detiene il diritto di accertamento sull’identità di chi si presenta con l’abbonamento, per verificare la coincidenza con il possessore. In particolare, coloro i quali godono di particolari agevolazioni (universitari, under 14 ecc) devono poter dimostrare di aver diritto alla scontistica che Alma Pallacanestro Trieste ha riservato a loro.

Inoltre in questa stagione il prezzo dei biglietti potrà subire delle variazioni, soprattutto durante le gare di cartello della regular season 2017/2018.

Un ulteriore vantaggio economico a favore degli abbonati dell'Alma.



Regole per gli ingressi

Già martedì 19 saranno applicate le nuove regole di ingresso all’Alma Arena, che derivano dalle necessità di sicurezza e ordine pubblico, per garantire un più semplice afflusso all’impianto e una migliore gestione dei controlli.

La principale novità consiste nel fatto che tutti i tifosi - fatta eccezione di quanti hanno diritto al parcheggio interno all’Alma Arena - dovranno accedere alla struttura da Via Flavia: non sarà più possibile, infatti, entrare a piedi dall’ingresso di Via Miani. Tutti gli abbonati e possessori di biglietti di II Anello, Curva Nord, Tribuna Est, Tribuna Ovest, Silver, Parterre entreranno per tutta la stagione da Via Flavia, mentre gli Abbonati Vip e Gold avranno due possibilità: entrare in automobile e parcheggiare nel box interno o - se accedono a piedi - utilizzare la porta verde a fianco alla biglietteria di Via Flavia per seguire internamente il corretto percorso di accesso. «Sappiamo di creare, almeno all’inizio, un po’ di confusione all’accesso cambiando l’abitudine del pubblico, ma questa organizzazione migliora la sicurezza. Infatti la richiesta ci è pervenuta direttamente dalle forze dell’ordine, in quanto durante la scorsa stagione si sono verificate alcune situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità dei tifosi che vogliamo assolutamente evitare», ha spiegato il responsabile marketing Sebastian Spada.



Accrediti tessere Siae

Alma Pallacanestro Trieste informa che gli accrediti delle tessere SIAE come ad esempio FIP e CONI saranno accettati per singola partita e non stagionalmente. Attualmente le richieste di accredito non sono ancora attive; la data d’apertura delle richieste verrà comunicata dalla società sul suo sito ufficiale. Sarà poi necessario inviare una email con le generalità, tipologia e numero di tessera all’indirizzo accrediti@almabasket.it

Il ritiro dell'accredito stesso verrà poi effettuato nella cassa dedicata di Via Flavia e l'accesso dei possessori di accredito avverrà dall'ingresso principale.