E' nuovamente operativa la rinnovata palestra della scuola primaria Foschiatti

TRIESTE- Iniziati in primavera, oggi si sono conclusi i lavori: è nuovamente operativa con l’avvio del nuovo anno scolastico la rinnovata palestra della scuola primaria Gabriele Foschiatti di via Benussi 15 a Trieste. La conferma è arrivata oggi nel corso di un sopralluogo alla struttura da parte degli assessori comunali all’Educazione Angela Brandi e ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, che hanno verificato con soddisfazione l’ottimo risultato dell’intervento che riconsegna ai ragazzi della scuola Foschiatti e del centro minibasket Arcobaleno questo prezioso spazio destinato alle loro attività. Presenti anche il dirigente scolastico Mauro Dellore, la direttrice del Servizio edilizia scolastica del Comune di Trieste Marina Cassini, il consigliere della VII Circoscrizione Stefano Bernobich e Franco Cumbat, presidente dell’ASD Arcobaleno e direttore sportivo dell’Azzurra, che ha ricordato l’attività svolta nella palestra della Foschiatti a partire dalla fine degli anni ’70 come centro Olimpia. Una palestra calcata anche da giovani cestisti del calibro di Ruzzier e Schina.

I lavori

«A seguito delle risultanze delle indagini statiche dei solai di alcuni edifici scolastici avevamo riscontrato –ha spiegato l’assessore Elisa Lodi- un livello di sfondellamento del solaio in latero cemento, ubicato nell'area della palestra e dei suoi servizi. Siamo così intervenuti mettendo in sicurezza l’area, eliminando il vecchio controsoffitto e posandone uno idoneo dotato di sistema di antisfondellamento. Contemporaneamente siamo intervenuti anche sull’impianto elettrico, con una manutenzione straordinaria, e abbiamo provveduto alla sostituzione dell’intera illuminazione, con una nuova a led, alla ritinteggiatura di tutti gli spazi interni, alla sostituzione di tutti i serramenti esterni, al rifacimento di due servizi igienici e del magazzino, nonché alla raschiatura con successiva ritracciatura e riverniciatura del parquet della palestra. Per questo intervento ben riuscito e apprezzato intervento abbiamo investito complessivamente 237 mila euro».

Le parole di Brandi

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Educazione Angela Brandi che ha ribadito come «i lavori alla palestra della scuola primaria Gabriele Foschiatti rientrano nell’abito della più generale manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie del Comune di Trieste. Anche questa palestra nuovamente agibile, più bella, sicura e funzionale diventa un presupposto importante per garantire l’attività fisica e cognitiva dei nostri ragazzi, che possono disporre ora, proprio con l’avvio del nuovo anno scolastico, di uno spazio adeguato e ben strutturato, in grado di soddisfare sia le esigenze legate alle ore di educazione fisica che gli allenamenti pomeridiani di minibasket».