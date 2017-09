Malborghetto Valbruna, trova la moglie senza vita nella camera d'albergo

TRIESTE – Epilogo drammatico di una breve vacanza a Malborghetto Valbruna. Un uomo ha trovato la moglie priva di vita nel letto. La macabra scoperta è stata fatta questa mattina, attorno alle 10, quando il marito è rientrato in hotel. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di M.T.C., classe 1935. La coppia, di Trieste, era in villeggiatura per una vacanza all’insegna del relax. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tarvisio.