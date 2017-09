Ferriera, Vito: «La Regione deve verificare che l'attività avvenga nel rispetto delle regole»

TRIESTE - «L'efficacia dei sistemi di controllo sulla Ferriera di Servola previsti dall'Autorizzazione integrata ambientale si è manifestata allorché si sono verificate delle criticità, a seguito delle quali la Regione ha potuto intervenire tempestivamente, assumendo provvedimenti vincolanti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, inclusi i lavoratori». Lo ha affermato a Trieste l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito, rispondendo alle due mozioni presentate in Consiglio regionale sul tema dello stabilimento siderurgico triestino.

L'incontro

Altri due punti sono stati evidenziati, nel suo intervento, dall'assessore: la Regione, con la presidente Serracchiani, ha già ricevuto risposta positiva dal cavaliere Arvedi a un nuovo incontro, posticipato solo per consentire la presenza del sindaco di Trieste; il fatto che oggi si profilino nuove prospettive occupazionali al porto giuliano discende anche dall'azione della Giunta regionale. L'Autorizzazione integrata ambientale, ha affermato l'assessore, può essere rivista solo alla luce dei requisiti giuridici indicati dall'articolo 29 octies del decreto legislativo 152/2006 (modifica dei valori limite, nuove acquisizioni tecnologiche o nuove tecniche per la sicurezza del processo, nuove leggi nazionali o Ue).

Il ruolo dell'Aia

Nello stesso tempo va evidenziato che l'Aia, strumento innovativo e dinamico, ha evidenziato Vito, ha dimostrato di poter generare risultati migliorativi grazie alle puntuali prescrizioni e agli specifici obiettivi in essa indicati, monitorati e verificati con il supporto tecnico dell'Agenzia di protezione per l'ambiente regionale (Arpa). «Proprio a seguito di tre diffide dettate dal dispositivo Aia - ha rilevato l'assessore regionale all'Ambiente - Siderurgica Triestina ha realizzato l'intervento di insonorizzazione del punto di emissione E35, consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di copertura dei parchi, ora all'esame della Conferenza dei servizi, e ridotto la produzione di coke e ghisa dal 1 luglio 2017. Quest'ultimo passaggio ha portato ad anticipare le operazioni di spegnimento dell'altoforno per consentire sullo stesso l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria».

Il compito della Regione

In attesa del nuovo incontro con il cavaliere Giovanni Arvedi, fondatore del Gruppo, Vito ha ricordato che «il compito della Regione è vigilare che l'attività produttiva avvenga nel rispetto delle regole ed entro i limiti posti a tutela dell'ambiente e della salute delle persone, compresa quella dei lavoratori». Dal punto di vista occupazionale, se attualmente l'area a caldo della Ferriera impiega circa 450 persone, oltre ad altre 150-200 con l'indotto, Vito ha però sottolineato che «le prospettive di sviluppo relative al porto di Trieste createsi recentemente con gli ultimi avvenimenti", come recita la mozione del consigliere Ussai, non si sono create dal nulla, né tantomeno da sole, ma sono il frutto dell'attività compiuta anche da questa Giunta regionale e del suo lavoro portato avanti con gli altri interlocutori istituzionali. Si tratta - ha concluso l'assessore - di prospettive che apparivano inimmaginabili solo pochi anni fa».