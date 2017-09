Sicurezza, Grim: «Sul Silos con il sindaco Dipiazza siamo alle comiche»

TRIESTE - «Sul Silos con il sindaco Dipiazza siamo alle comiche: prima era tutta responsabilità della Giunta Cosolini, mentre oggi che governa lui si tratta di «problemi internazionali». Dipiazza diceva di essere l’uomo del fare: governi». Lo afferma Antonella Grim, consigliere comunale a Trieste. Secondo Grim «sul problema del Silos e della gestione dei profughi il centrodestra ha detto di tutto quando governavamo noi. E ora che fa? Ora dice, per usare le parole del sindaco Dipiazza, che è «una situazione complessa da affrontare in silenzio, consapevoli che si parla di un problema nazionale e internazionale». «In generale sul tema della sicurezza il centrodestra ha fatto flop: parlano come se non governassero. Ma – conclude Grim – adesso basta: sono stati eletti, facciano ciò che è di loro responsabilità».