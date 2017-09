Centinaia di eventi tra mare e terra per 1344 ore di attività aperte al pubblico: è la Barcolana!

TRIESTE - Otto giorni all’inizio della Barcolana: con il tradizionale alzabandiera alla Società Velica di Barcola e Grignano, venerdì 29 settembre alle 13 inizia la 49a edizione, un grande festival della vela che in dieci giorni proporrà 290 eventi in mare, al Villaggio Barcolana e in città, portando Trieste e il Friuli Venezia Giulia al centro dell’attenzione. Unica come la sua città, la Barcolana è stata presentata oggi dal Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, assieme al Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, Main Sponsor dell’evento da oltre trent’anni.



Road show

La conferenza stampa con il Main Sponsor apre un road show di tre giorni, nel quale il Presidente della Svbg presenterà l’evento al Ministro per lo Sport Luca Lotti, il 21 settembre, e al Salone di Genova, con il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il 22 settembre. «Grazie a Generali e a tutti gli sponsor che supportano la Barcolana - ha dichiarato Mitja Gialuz - l’edizione che stiamo per aprire è ricca di contenuti sportivi, di cultura, spettacolo, intrattenimento, tradizione marinara e solidarietà. Barcolana è nata dal mare, ma oggi abbraccia Trieste tutta, e promuove con orgoglio, e grazie a un grande lavoro di squadra, il Friuli Venezia Giulia e la sua gente di mare».



Gli appuntamenti

347 eventi, di cui 35 in mare, 71 nel Villaggio e 231 a terra, in 77 diverse location, da Muggia a Monfalcone, per un totale di 1344 ore di attività aperte al pubblico e gratuite: Barcolana è un evento che coinvolge tanti Circoli Velici, le Istituzioni e tante realtà triestine. «Quest’anno abbiamo lavorato a un evento condiviso e sempre più partecipato: dieci giorni di manifestazioni sono il risultato del coinvolgimento di tante realtà e tante persone, perché tutti assieme vogliamo che la Barcolana sia veicolo di promozione turistica per Trieste e la regione», ha commentato ancora Mitja Gialuz. «Assieme al nostro main sponsor - continua - oggi presentiamo un calendario unico, realizzato con l’obiettivo di costruire un festival del mare che possa attirare a Trieste gli appassionati di nuoto, di vela, di cultura marinara e di chi vuole divertirsi vivendo il mare».



Sponsor numero 1

«Come Main Sponsor di Barcolana vogliamo contribuire a creare un’esperienza di valore: vogliamo far conoscere il territorio, condividere cultura del mare e promuovere la partecipazione collettiva - ha affermato il Presidente di Generali, Gabriele Galateri - noi ci saremo con le nostre persone, che da tutto il mondo giungeranno a Trieste per competere e vivere un evento di sport e divertimento; ci saremo con iniziative dedicate ai più giovani, che grazie alle attività nei ricreatori della città e nello stand Generali apprenderanno i saperi del mare; ci saremo con realtà locali come il Museo della Bora, che coinvolgerà tutti nel racconto di un vento che da sempre plasma il volto della città; ci saremo, infine, con protagonisti dello sport, professionisti e non, per confrontarci sul significato della pratica sportiva. Perché la Barcolana è la storia, in divenire, della città».



Il programma

Il calendario è una lunga rotta tra grandi eventi e piccoli appuntamenti, tutti a tema mare: da oggi è possibile consultarlo online, sul sito web www.barcolana.it, o averne una copia cartacea nei punti informativi di Promoturismo Fvg, alla Società Velica di Barcola e Grignano e all’Infopoint Barcolana lungo le Rive, che verrà allestito dal 29 settembre. Dalla settimana prossima, infine, sarà disponibile anche sulla app per IOS e Android.



Iscrizioni al via domani

Domani mattina, 21 settembre - con una settimana di anticipo rispetto alle precedenti edizioni - si apre nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano (Viale Miramare 32) la Segreteria Iscrizioni, dove si può perfezionare la pre-iscrizione online e dove gli armatori potranno ritirare la sacca e tutti i materiali collegati alla regata. «Se ti iscrivi alla Barcolana hai già vinto - ha spiegato Gialuz - si tratta di uno dei temi forti di questa edizione: alla vigilia del 50.o anniversario abbiamo puntato molto sul coinvolgimento e sull’emozione che ogni armatore può provare partecipando a questa manifestazione: esserci significa comporre assieme a tutti noi quel colpo d’occhio eccezionale che rende la regata unica al mondo e rende unica al mondo anche la nostra città».