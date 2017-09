Investita da un autobus in Largo Barriera: 17enne finisce all'ospedale

TRIESTE - Ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita la 17enne che questa mattina, attorno alle 13.30, è stata investita da un autobus della linea 20, in prossimità del civico 17b di Largo Barriera a Trieste.



I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, pare che la ragazza sia scesa dal marciapiede a semaforo pedonale rosso nell’istante in cui stava sopraggiungendo l’autobus da via Carducci. La giovane, colpita a un piede e alla gamba, è caduta sull’asfalto. I numerosi presenti hanno chiamato immediatamente il 112, che ha allertato il servizio di Motosoccorso. In due minuti è stata soccorsa, poi un’ambulanza del 118 l’ha portata all’ospedale Burlo Garofalo. Sul posto sono intervenuti prima i carabinieri del Nucleo radiomobile poi due pattuglie del Reparto motorizzato della Polizia locale che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per i rilievi.