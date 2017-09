Cultura, Torrenti: «Il progetto Chimera conferma il ruolo di primo piano del Fvg»

TRIESTE - «Il progetto Chimera conferma il ruolo di primo piano del Friuli Venezia Giulia in un settore in cui stiamo rafforzando una vera e propria leadership e noi - ha affermato oggi a Trieste l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, in apertura del 2. workshop tra gli stakeholder regionali del settore audiovisivo - abbiamo il primato nazionale dell'effetto moltiplicatore della cultura inteso come capacità di muovere altre attività produttive». «C'è sicuramente ancora molto da fare per il potenziamento delle imprese culturali e creative - ha evidenziato ancora Torrenti nel corso dell'evento compreso nel progetto Chimera, guidato dalla Regione Fvg e finanziato dal programma Interreg Mediterranean - ma siamo certi che si tratta di un settore con ampi margini di sviluppo sul quale è necessario puntare e sul quale stiamo lavorando in questa direzione».

Lo scopo del progetto

«Ritengo - ha aggiunto - che il confronto possa generare una produttiva e interessante analisi delle condizioni di trasferibilità del modello audiovisivo belga nel nostro territorio». Il progetto Chimera intende sviluppare le capacità delle imprese culturali e creative attraverso uno sforzo di cooperazione tra aziende, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni e società civile che prevede la creazione di una rete di 16 partner, di cui 5 associati, con un budget complessivo di 2.470.882 euro. Obiettivo specifico, inoltre, è la creazione di un cluster regionale dell'audiovisivo. In quest'ottica, dopo il world café dello scorso marzo, per sviluppare il progetto è prevista l'analisi di una best practice a livello europeo, individuata nel cluster audiovisivo belga Screen.Brussels.