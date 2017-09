Sogna il tuo matrimonio e partecipa alla Portopiccolo Wedding Experience

TRIESTE - Portopiccolo Wedding Experience è la scoperta di un percorso di esperienza, romantico e coinvolgente, con musica e animazioni, tra la Piazzetta e gli scenari mozzafiato, incorniciati nell’esclusivo e unico Golfo di Trieste. Nella splendida cornice di Portopiccolo - suggestivo borgo di mare incastonato tra il Castello di Miramare e il Castello di Duino – la stilista Barbara Beltrame con il suo ricco Atelier veste 40 spose, invitandole a rivivere un matrimonio da sogno. L'appuntamento è per domenica 24 settembre, alle 17.

Matrimoni famosi

In questo angolo di Paradiso - scelto da Victoria Swarovski per celebrare il proprio matrimonio lo scorso giugno – si potranno scoprire le soluzioni «wedding» tra abiti da sposa, location da sogno, musica, photo shooting e percorsi SPA dedicati, per il grande giorno. Un happening aperto a tutti: a chi vuole scoprire un luogo magico per vivere l’atmosfera romantica e sognante di una celebrazione indimenticabile. Numerosi, inoltre, gli operatori del settore wedding che desiderano sviluppare nuove opportunità.