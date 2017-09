La bicicletta e le norme di circolazione: i consigli della Polizia di Stato

TRIESTE - Domani, venerdì 22, undicesimo appuntamento della collaborazione fra la RAI – Sede regionale del Friuli Venezia Giulia e la Polizia di Stato. Nell’ambito del programma «Un tranquillo week end…da paura! Estate» (rubrica radiofonica molto seguita, condotta da Ornella Serafini dalla sede di Trieste, e da Alberto Rochira dagli studi di Udine, e irradiata da RadioRai per il Friuli Venezia Giulia sulle frequenze di Radio1), domani, verso le 12, il Vice Questore Aggiunto dottor Gianluca Romiti, Dirigente del Centro operativo autostradale di Udine, si soffermerà sull’utilizzo della bicicletta e sulle relative norme di circolazione.

Lo scopo del programma

La collaborazione proseguirà, con un appuntamento settimanale, alle 12, ogni venerdì fino alla fine di settembre. Al programma è prevista la partecipazione di funzionari della Questura di Trieste, del Compartimento di Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale della Polizia di Stato operanti in Friuli Venezia Giulia. Saranno illustrate le iniziative istituzionali e saranno forniti agli ascoltatori informazioni e consigli utili - ad esempio - per far fronte alle truffe, ai sospetti acquisti in rete, alla sicurezza sulle strada e a prevenire condotte che mettono a rischio la vita propria e altrui (sui binari, sulle strade e in mare).