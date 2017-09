Gli incontri divulgativi riescono meglio con lo spritz: è l'ora dell'aperitivo scientifico!

TRIESTE - Aperitivo e Scienza? Si può fare. Sinapsi, AdV accreditata al Progetto Area Giovani (PAG) di Trieste, propone all’interno dell’Agenda 14|35 del PAG una serie di conferenze divulgative aperte al grande pubblico accompagnate da un aperitivo a cura di Serra Hub. I volontari di Sinapsi racconteranno alcune delle più recenti scoperte scientifiche: si parlerà di lenti gravitazionali, editing genetico e … gusto dell’Horror. Si comincia mercoledì 27 settembre, con «Galassie allo specchio: lenti gravitazionali» di Gabriele Parimbelli, dottorando in Astrofisica. L’appuntamento è presso Polo Giovani Toti, in Via del Castello 1, Trieste: aperitivo dalle 18; inizio talk scientifico alle 18.30.

Appuntamento ad ottobre

A seguire, il 4 ottobre sarà la volta di Giovanni Dedenaro, laureato magistrale in Biotecnologie, che parlerà di CRISPR, la rivoluzionaria tecnica di editing genetico che promette rivoluzioni nell’ambito delle biotecnologie; chiuderà la prima serie di aperitivi il 18 ottobre Serena Colavincenzo, laureata magistrale in Psicologia, con «Mors tua, vita mea: il nostro gusto per l’horror e le sventure (degli altri!)».

L'associazione

L’associazione di Volontariato «Sinapsi» si occupa di divulgazione scientifica da parte di giovani laureandi o dottorandi, operante prevalentemente nel territorio di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è quello di avvicinare l’ambiente accademico scientifico al territorio, e viceversa, facendo leva sull’entusiasmo degli «scienziati» più giovani. Contatti: www.sinapsidivulgazione.it; www.facebook.com/sinapsi; sinapsi.divulgazione@gmail.com

PAG Progetto Area Giovani Comune di Trieste: pag.comune.trieste.it; www.facebook.com/progettoareagiovani