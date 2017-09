Barcolana, Serracchiani: «Il Ministero dello Sport e la Rai danno un valore aggiunto all'evento»

TRIESTE - «Il riconoscimento del Ministero dello Sport, attraverso il patrocinio, e la collaborazione della Rai come Main media partner, conferiscono alla manifestazione un valore aggiunto importante, che rafforza e rilancia l'immagine non solo dell'evento, ma di tutto il territorio regionale». Così la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, oggi a Roma, in occasione della presentazione della 49° edizione della Barcolana, alla presenza del ministro per lo Sport, Luca Lotti, e del direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli.

Contaminazione efficace

La presidente ha ricordato che, nell'edizione di quest'anno, la Barcolana ha ampliato il raggio d'azione oltre alla città di Trieste, organizzando eventi collaterali anche a Grado, a Muggia e a Monfalcone. «Questa disseminazione - ha spiegato Serracchiani - rafforza l'indotto generato dalla manifestazione e le ricadute in termini economici per il territorio, in considerazione dell'autonomia regionale che consente al Friuli Venezia Giulia di trattenere una parte significativa delle entrate fiscali».

Non solo una regata

La presidente ha inoltre rimarcato il fatto che la Barcolana ha superato le dimensioni di una semplice regata, in quanto ha saputo diventare una grande festa di popolo che offre quest'anno 347 eventi collaterali. «Quindi - ha detto Serracchiani - la manifestazione ha un richiamo che va oltre all'aspetto sportivo, in quanto presenta un programma che comprende anche la cultura». Soddisfazione, da parte della presidente, anche per la partnership con la Rai, che sarà presente a Trieste per tutto il periodo della manifestazione (28 settembre - 8 ottobre) con uno studio appositamente allestito. Rai Sport trasmetterà la diretta dell'intera regata, inoltre il giorno precedente su Rai 1 dal palco di piazza Unità è prevista una puntata speciale di "lineablù".

Vela e bambini

Da parte sua il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, ribadendo l'ampia copertura televisiva, radiofonica e social della manifestazione, ha annunciato una significativa innovazione, con il coinvolgimento di Radio Kids, il canale dedicato ai più piccoli, che seguirà gli eventi della Barcolana che vedono protagonisti i bambini. Oltre al ministro Lotti e alla presidente Serracchiani, hanno partecipato alla presentazione della Barcolana anche l'assessore regionale allo sport, Gianni Torrenti, il presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, e il presidente regionale del Coni, Giorgio Brandolin.