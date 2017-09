Supercoppa, l'Alma Trieste celebra l'impresa dell'Oece con una maglia speciale

TRIESTE- Per puntare al futuro bisogna anche guardare al passato, trovare ispirazione e forza, e celebrare le grandi imprese. 1982, 35 anni fa: l'Oece scendeva in campo in maglia nera e dopo un quinto posto in campionato raggiungeva inaspettatamente la Serie A1. 2017, supercoppa: per celebrare quel clima magico, quel grande affetto della città nei confronti dell Pallacanestro, Alma Pallacanestro Trieste apre la stagione in maglia nera, per onorare e ispirarsi a quella stagione. «Il nostro - dichiara il presidente Gianluca Mauro - è un gesto di affetto e rispetto nei confronti di quanti, e sono tanti, amano il basket in questa città. Guardare al passato con rispetto e lavorare per il futuro è il nostro obiettivo, è il valore che volevamo condividere con i nostri tifosi in questa speciale occasione».