TRIESTE - Il 23 settembre doppio appuntamento ecologico alla Rotonda del Boschetto. Stanno volgendo al termine i Sabati Ecologici del 2017 che il 23 settembre, dalle 10 alle 18, saranno presenti alla Rotonda del Boschetto nell’area Parcheggio presso la Sede della Sesta Circoscrizione per la penultima data di quest’anno. Anche per quest’occasione sarà presente l’Onlus Oltre Quella Sedia, con il progetto di recupero creativo RiCREAzione – Nuova vita ai tuoi rifiuti, la novità dell’edizione autunnale di questi Sabati Ecologici.

Supporto ai cittadini

I cittadini che raggiungeranno San Giovanni, questo sabato, troveranno gli operatori di AcegasApsAmga a disposizione per assisterli nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferiti nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, quali mobili, elettrodomestici, scarti di giardino, rifiuti pericolosi, batterie, etc.

"Donazione"

Allo stesso tempo, presso uno stand separato sarà invece presente la Onlus Oltre Quella Sedia alla quale i cittadini potranno decidere di donare i propri oggetti in alternativa al conferimento. Il progetto di recupero creativo RiCREAzione di Oltre Quella Sedia, realizzato in collaborazione con AcegasApsAmga, permette di dare nuova vita agli oggetti di scarto raccolti dall’Onlus, oltre a contribuire a sostenere le varie attività dell’Associazione: gli oggetti donati verranno in questo modo RiCREAti dai ragazzi diversamente abili che collaborano con Oltre Quella Sedia.

Il calendario dei Sabati Ecologici 2017 e di RiCREAzione

· Terza iniziativa

o 23 settembre, sesta circoscrizione (Rotonda del Boschetto – Area Parcheggio presso la Sede della Sesta Circoscrizione)

o 30 settembre, settima circoscrizione (Piazzale XXV Aprile entrando da via Curiel)