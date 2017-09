Il Maestro Ezio Bosso diventa direttore stabile residente del Verdi di Trieste

TRIESTE - Il maestro Ezio Bosso ha ricevuto l'incarico di Direttore Stabile Residente del Teatro "Verdi" di Trieste. Lo riferisce il sindaco della città e Presidente del teatro lirico, Roberto Dipiazza, per il quale «il Teatro Verdi di Trieste aumenta il suo prestigio nazionale e internazionale con l'arrivo del Maestro Ezio Bosso». Come riporta l'Ansa, Dipiazza, insieme al Sovrintendente Stefano Pace e al direttivo del Verdi ha incontrato sia l'Orchestra che il Coro per annunciare ufficialmente l'arrivo di Bosso, che sarà presentato lunedì prossimo a Milano in una conferenza stampa. «Il Maestro Ezio Bosso - dice Dipiazza - dopo essere stato a Trieste si è innamorato della nostra città dove si trasferirà in modo permanente proprio per contribuire alla crescita del Teatro Verdi».