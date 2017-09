Incidente in viale Miramare: scooterista finisce all'ospedale

TRIESTE – Scontro tra un’auto e un maxi scooter in viale Miramare. E’ successo questa mattina attorno alle 7.30 nel tratto che dalla stazione dei treni porta a Roiano, più precisamente all’incrocio con via Gazzoletti. Per cause ancora al vaglio, il mezzo a due ruote è andato a colpire la portiera dell'auto. Lo scooterista, rimasto ferito, è stato soccorso sul posto dall’ambulanza del 118 ed è stato trasportato all’ospedale di Cattinara. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti.