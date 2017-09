Trieste, gli eventi da non perdere il 23 e 24 settembre

TRIESTE – Un weekend variegato e ricco in cui è impossibile non divertirsi. Si comincia con la grande musica a teatro per poi dare spazio alle storie avvincenti o alla musica gospel. Non mancheranno le serate nei locali in compagni della buona musica da ascoltare o da ballare e le attività per i più piccoli. Ecco i nostri consigli

Teatro

La Stagione Sinfonica del Teatro Verdi prosegue con un altro importantissimo ritorno sul palcoscenico triestino: quello del Maestro Pedro Halffter Caro, una delle personalità più carismatiche del panorama internazionale e, a Trieste, una presenza amatissima fin dal suo debutto al Verdi con un memorabile concerto durante la Stagione Sinfonica 2016 e poi con il primo titolo della Stagione Lirica in scena nel 2017, una limpida interpretazione del Flauto Magico. L'appuntamento è per sabato 23 settembre, alle 18: il Maestro Halffter Caro salirà sul podio del Teatro Verdi affiancato da una solista di grande prestigio, la violinista russa Alina Pogostkina. Il programma della serata è costruito con sapienza intorno al filone narrativo di «angeli e demoni» che caratterizza l’intera Stagione Sinfonica e che qui darà spazio a composizioni d’ispirazione più spirituale e celestiale ad altre d’ispirazione più energicamente terrena. Biglietti in vendita presso la Biglietteria del Teatro Verdi a partire da € 15 e prezzi speciali per giovani under 30 e fino a 34 anni. Per informazioni: segreteria@theaction.it, 040 371437, 346 8518445, 333 2545484.

Spettacolo

Domenica 24 settembre al Teatro di Roiano, via dei Moreri 22 alle 18, in scena uno spettacolo che vuole omaggiare i vecchi gialli alla Agatha Christie, con citazioni e riferimenti presi dal cinema e dal famosissimo gioco di società Cluedo: Inghilterra. Sei donne dall’oscuro passato vengono invitate in una misteriosa Villa, accolte da due cameriere. Durante la serata incontreranno l'eccentrico padrone di casa che sembra conoscere molte cose del loro passato… Tra battute al vetriolo, suspense e attacchi isterici, le malcapitate cercheranno di uscirne indenni. Ma non sarà così semplice. Spettacolo di e diretto da Nicola Fraccalaglio con la partecipazione di Mariella Bigaran, Lavinia Bortolussi, Michele Codutti, Cristina di Biase, Nadia Feruglio, Chiara Fraccalaglio, Stefania Marinelli, Valeria Murianni, Giovanna Sguerzi. Luci: Manuel Turra, Audio: Chiara Madrisotti. Per informazioni: www.melodycendo.it.

Musica

Dalle 20 alle 22 presso la parrocchia nostra signora di lourdes (la chiesa di altura), in Via Monte Mangart, 2/1 il concerto di musica gospel diretto da John Fisher. Una serata dedicata completamente alla musica gospel per ascoltare, ballare e condividere il messaggio di amore, gioia e speranza racchiuso in questo magnifico genere musicale amato da tutti. Il tutto diretto con professionalità da un musicista che vanta collaborazioni con artisti internazionali, direttore e anima del coro Idmc Gospel e che negli ultimi 10 anni è anche promotore di «We Sing You Sing» un coro che vede esibirsi più di 500 bambini. Ingresso libero.

Locali

Serra HUB presenta uno straordinario concerto assieme a «RiPiDi». Sin dagli inizi, siamo nel 1990, i riferimenti musicali dei Ripidi si sono sempre rifatti agli anni ‘60. Nel 1996 si auto producono il loro primo album, «Experience ‘96», un disco che cattura l’attitudine della band in quel periodo, un misto di ska, mod 79, garage e dub. Nel 1999 esce «Barbarella», un ep di tre brani ben definito da John Vignola come un «ottovolante turbinoso». Due brani dell’ep saranno inseriti nella compilation edita dalla Face Records «Mondo Beat vol.2». Nel 2001 registrano l’ep «Stereophonic girl» con cui si faranno notare dalla milanese Record Kicks che qualche anno dopo produrrà «Our Greatest hits», un album di 13 canzoni power pop, che come dice il titolo, sono tutte delle hit. Guido Cassano: chitarra e voce, Giorgio Zuliani: chitarra, Piero Pecchi: basso, Fabio Bressan: batteria. Info e prenotazione tavoli: 040 306254 – 3925024833, www.serra-hub.com, info@serra-hub.com, music@serra-hub.com

Ballo

All' Antico Caffè San Marco. Libreria e ristorante di Via Battisti, 18, 34126 Trieste, domenica 24 settembre alle 20.30, ritornano gli appuntamenti mensili con la gran milonga. Il locale storico triestino di sorprendente bellezza, riapre le proprie porte al tango per la nuova stagione e vi invita alle sue straordinarie milongasche rievocano l'atmosfera dei caffè di Buenos Aires più di quattro ore sulle suadenti note del Tango con il musicalizador Fabian Marcelo. Per informazioni e prenotazioni chiamate il numero 040-0641724 oppure scrivete a: info@caffesanmarcotrieste.eu. Quota di partecipazione: 10 euro con una consumazione, accompagnamento musicale e alimentare compresi.



Bambini

Al Giardino coperto e nei boschi vicini al «Be Happy» (Prosecco 162) dalle 15 alle 18.30, iniziativa per famiglie con bambini dai 5 anni in su (ma possono parteciparvi anche gli adulti interessati). L’attività consiste in un’escursione con osservazioni dal vivo, per esplorare il Carso e riprodurlo poi in un mosaico. Ogni partecipante realizzerà un elemento che, assieme agli altri, andrà a comporre un murale nel giardino del «Be Happy». L’opera crescerà man mano che si terranno i laboratori, ogni settimana con caratteristiche differenti. L’attività viene realizzata con l’assistenza di una mosaicista diplomata della Scuola di Spilimbergo. L’iniziativa prevede che i bambini siano accompagnati da genitori o famigliari e che tutti assieme partecipino alle attività. Per informazioni: Cooperativa Curiosi di Natura (tel. 340.5569374) Be Happy – Bottega dei Sapori.