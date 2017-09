Sorpreso con tre panetti di hashish in pineta a Barcola: arrestato 25enne

TRIESTE - Fermato con tre panetti di hashish in pineta a Barcola: arrestato pakistano venticinquenne. Si tratta di A. K. A., classe 1992, il quale, nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, è stato sottoposto a controllo nel pomeriggio del 21 settembre da una pattuglia della Squadra Mobile, impegnata in specifici servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio. In particolare, l’attenzione degli investigatori era stata attirata da una serie di movimenti sospetti notati nella zona della pineta di Barcola, in relazione alla presenza di soggetti, anche stranieri, che gravitano nell’area.

Droga nascosta

Predisposti mirati servizi, nel pomeriggio del 21 settembre è stato notato il cittadino pakistano il quale, dopo avere dialogato con alcuni giovani, ha attraversato la strada ed effettuato dei movimenti ritenuti sospetti, avendo dato l’impressione di avere prelevato da alcuni cespugli un qualcosa. Subito dopo, lo stesso soggetto si riportava verso la carreggiata, col verosimile intento di raggiungere la pineta. Fermato in tale frangente, appariva immediatamente nervoso; sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, verosimilmente destinato allo spaccio. In ragione di tali elementi, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione della competente A.G..