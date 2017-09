Si conclude la 5a edizione di 'Un Mondo di Storie', l'appuntamento è con l'Europa

TRIESTE - Martedì 26 settembre alle 17, alla Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini di via delle Lodole 7/a (San Giacomo), si conclude la quinta edizione di «Un Mondo di Storie», con l'ormai tradizionale appuntamento dedicato all'Europa, in collaborazione con Europe Direct Trieste, nell’ambito della Giornata Europea delle Lingue. Le lingue protagoniste quest’anno saranno olandese, romeno, tedesco, sloveno, francese e - per la prima volta all'interno di questa iniziativa - la Lingua Italiana dei Segni, grazie alla collaborazione con la Sezione Provinciale di Trieste dell'Ente Nazionale Sordi. L’italiano fungerà come di consueto da lingua franca.

L'iniziativa

Verranno proposte letture multilingue, musiche, giochi e cibi in linea con l'obiettivo della GEL di valorizzare le diversità linguistiche in Europa, promuovere il plurilinguismo e la comprensione interculturale. L'appuntamento è rivolto ai bambini da 4 a... 99 anni. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Informazioni

Un Mondo di Storie: giro del globo con fiabe e racconti" è ideato dal Servizio Ragazzi della Biblioteca Quarantotti Gambini e dalla Biblioteca del Mondo ACCRI, con la collaborazione di Nati per Leggere e di varie realtà associative e di volontariato cittadine. Info: http://www.bibliotecaquarantottigambini.it https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini/