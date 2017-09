Alma straordinaria, batte Treviso e si porta a casa la Supercoppa LNP!

TRIESTE - Primo obiettivo stagionale raggiunto per l’Alma Pallacanestro Trieste che conquista la Supercoppa LNP Old Wild West battendo per 88-78 la De Longhi Treviso in una gara che mette in vetrina due protagoniste annunciate del campionato di A2 ormai ai nastri di partenza. Cittadini (Mvp della finale), Cavaliero e Green in testa per segnature – sul fronte opposto grande prova di Sabatini e Brown – ma il vero protagonista in maglia biancorossa è Baldasso che, nel finale di partita, segna 11 punti decisivi dopo l’uscita di scena forzata di Fernandez e Cavaliero.

Buona partenza

Trieste conferma quintetto di partenza e look «All Black». Cavaliero apre le danze con due triple e Cittadini conferma il buon momento di forma allo start: il primo parziale recita 10-2 per l’Alma. Treviso si affida a Brown per rispondere e a Musso per rientrare in un amen sul -2. I biancorossi poi guadagnano e segnano 5 liberi in fila e con la penetrazione di Fernandez toccano il 19-10. Qualche conclusione errata di troppo dalla distanza permette, però, a Treviso di tornare in parità con le incursioni a canestro di Sabatini e Imbrò (19-19). Il primo quarto va in archivio sul 28-27 per Trieste dopo la terza tripla di Cavaliero e il gioco da tre punti finale firmato Prandin.

In campo tanto fisico

Nel secondo quarto sale l’intensità del match: Green risponde al momentaneo vantaggio trevigiano con un coast to coast da applausi e una palla rubata che frutta due liberi di Cittadini (35-29). I ragazzi di Pillastrini si affidano ancora a Brown e Sabatini e alla difesa a zona per tornare in parità, in un primo momento, e poi mettere la freccia del sorpasso a metà gara: 40-44. Janelidze riaccende l’energia dell’Alma Arena con un gioco da tre punti seguito da un’appoggiata al vetro del «Citta» che riporta l’Alma in vantaggio nella ripresa. Ci pensano poi Cavaliero e Green a rimpolpare il vantaggio (52-47), ma un fallo tecnico a Fernandez (già gravato di 4 falli) esclude il playmaker italo-argentino dalla partita tra le proteste del pubblico. È il totem Cittadini a tenere il timone della partita, mentre i luogotenenti Prandin e Janelidze trovano canestri importanti in una gara aspramente fisica. I biancorossi conquistano 10 lunghezze di vantaggio grazie al supporto degli uomini della panchina e al risveglio di Baldasso dalla lunga distanza.

Cavaliero out

Al 30esimo l’Alma conduce per 68-60. La De Longhi inizia meglio l’ultimo quarto riportandosi sul -2 in un paio di minuti, sfruttando alcune forzature dei padroni di casa. Brown colpisce a ripetizione mentre un’altra tegola si abbatte sulla partita di Trieste: Cavaliero si infortuna alla caviglia sinistra e viene accompagnato dai compagni in panchina. A 6 minuti dal termine la gara è in perfetta parità a quota 68. È un Baldasso tutto cuore a segnare 8 punti consecutivi fondamentali per ridare fiato ai ragazzi di Dalmasson, ma Sabatini e Brown non mollano di una virgola. Tutto si decide negli ultimi 2 minuti: la precisione dalla lunetta permette all’Alma di tornare in vantaggio e un’altra tripla da incorniciare di «Lollo» Baldasso incanala il match a favore dei biancorossi (82-74). Cittadini e Prandin chiudono la pratica dalla lunetta e l’Alma Arena festeggia la vittoria della Supercoppa.

Alma Pallacanestro Trieste: Coronica, Fernandez 5, Green 16, Giustolisi, Schina, Baldasso 14, Deangeli, Janelidze 7, Prandin 10, Cavaliero 16, Loschi 2, Cittadini 18. All. Dalmasson.

De Longhi Treviso: Brown 28, Sabatini 21, De Zardo 2, Rota, Musso 9, Antonutti 9, Barbante, Poser, Imbrò 7, Fantinelli 2, Negri, Leardini. All. Pillastrini.