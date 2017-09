Guča sul Carso, in 5000 per la 1a giornata. Ecco il programma di oggi!

TRIESTE -È già boom a Trieste per Guča sul Carso, il più importante festival balkan in Italia, che ha preso il via ieri pomeriggio al Parco di Prepotto sul Carso triestino. Oltre 5.000 persone sono accorse da tutta Italia per vivere la grande festa nel segno della più autentica tradizione musicale, folcloristica ed enogastronomica balcanica con la sfilata del gruppo folcloristico serbo SPD Nikola Tesla Postojna e i concerti della Orkestar Bojan Ristić e della Orkestar di Marko Marković, due tra le più celebri e prestigiose orchestre tradizionali serbe.

Gli appuntamenti di oggi

Il festival proseguirà nella giornata di oggi a partire dalle 12con lo scenografico "pranzo balcanico" che vedrà al centro della scena un enorme toro alla brace, accompagnato dal doppio show unplugged delle Orkestar Saša Krstić e Bojan Ristić che suoneranno in mezzo alle ampie tavolate nel segno della vera usanza balcanica, i corsi gratuiti di danza con il gruppo folcloristico Skud - Potnes Mostov e infine alle 20.30 sul palco principale il concerto della Orkestar Ljubivoja Dikovica i Janka Jovanovića, appena aggiudicatasi il Prva Truba (Miglior Trombettista), ovvero il più importante e prestigioso premio all’ultima edizione di Guča in Serbia