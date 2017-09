La Casa della Musica ospita Ivan Krpan, vincitore del Concorso pianistico internazionale Busoni

TRIESTE - A Trieste, martedì 26 settembre dalle 19 alle 21, Casa della Musica/ Scuola di Musica 55 (via Capitelli, 3) diventa teatro di un appuntamento attesissimo e lusinghiero: la struttura triestina apre le sue porte al pubblico per l'ascolto di una Prova Aperta/Concerto dell'Orchestra Busoni, diretta dal maestro Massimo Belli, con il neo vincitore del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. Protagonista del concerto - e primo premio della competizione - è il giovane croato Ivan Krpan, classe 1997, che eseguirà il Concerto di Mozart n. 27 KV 595 in SI bemolle maggiore. L'appuntamento è a ingresso libero.

Il Concorso

Vere eccellenze in ambito classico a confronto, dunque, a Casa della Musica, per un ascolto di grande livello, in occasione di un appuntamento fondamentale per la cultura musicale italiana: il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. La competizione si tiene a Bolzano dal lontano 1949 e iniziò per la volontà del grande Benedetti Michelangeli e dell'allora Direttore del Conservatorio di Bolzano, Cesare Nordio. Si impose da subito sulla scena musicale di allora anche per la presenza di uno straordinario Comitato d'Onore, tra cui figuravano tra gli altri Claudio Arrau, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot, Walther Gieseking, Dinu Lipatti, Arthur Rubinstein, Arturo Benedetti Michelangeli, che mise a disposizione una notevole somma di denaro per l'edizione successiva. Da allora il Concorso è divenuto un irrinunciabile appuntamento costante. Tra gli storici partecipanti degli anni Cinquanta si contano il giovane Alfred Brendel e l'allora sedicenne Martha Argerich mentre Maurizio Pollini (1956) vinse a 14 anni il premio di composizione. In tempi più recenti si annoverano anche i premi a Louis Lortie (1984) e Lilja Zilbernstein (1987), che da lì iniziarono grandi carriere.

Il protagonista

Oggi il Concorso Busoni è molto più di una competizione pianistica: un'occasione di incontro tra maestri e giovani e un illustre osservatorio della realtà pianistica contemporanea. L'Orchestra Busoni di Trieste, diretta dal Maestro Massimo Belli - in regione entrambi non hanno certo bisogno di presentazioni - dunque accompagna la giovane rivelazione croata, vincitrice del premio: il ventenne Ivan Krpan. Formatosi all'Accademia di Musica di Zagabria, si è già aggiudicato alcuni importanti premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il primo premio all’EPTA International Piano Competition di Bruxelles e all’International Piano Competition Young Virtuosi di Zagabria nel 2014, il secondo premio all’International Danube Piano Competition di Ulm in Germania e il primo premio all’International Piano Competition di Enschede nei Paesi Bassi. Nel 2015 è stato insignito del premio Ivo Vuljević come miglior giovane musicista croato dalla Jeunesses Musicales Croatia. Ha partecipato a numerose masterclasses con docenti di fama internazionale tra cui Dalibor Cikojević, Siavush Gadjiev, Ruben Dalibaltayan, Djordje Stanetti, Kemal Gekić, Pavel Gililov e Klaus Kaufmann.