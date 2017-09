Guardia giurata dell'Italpol colpita da un fulmine

TRIESTE – Una guardia giurata di Italpol in servizio presso terminal passeggeri di Trieste, in servizio di sicurezza navi da crociera, è stato colpito da un fulmine attorno alle 12.30 di oggi. Il fulmine probabilmente è stato attirato dall'utilizzo di un ombrello. Fortunatamente l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale lo ha protetto, per l’agente solo un grande spavento ma nessun danno fisico.