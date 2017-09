In viaggio tra sole e bora con il libro 'Triestini e Napoletani - istruzioni per l'uso'

TRIESTE - Città diverse, ma con molte cose in comune. Entrambe da scoprire. Venerdì 29 settembre alle18.30 allo Spazio Espositivo EContemporary, in via Crispi 28, a Trieste, nuova presentazione per il libro di Chiara Gily e Micol Brusaferro "Triestini e Napoletani - istruzioni per l'uso" (ed. la Bora) per celebrare i traguardi raggiunti e per raccontare aneddoti e curiosità sulla stesura del volume, un simpatico confronto tra le due città attraverso pregi e difetti di triestini e napoletani. Il libro, pubblicato lo scorso giugno, grazie al supporto e alla collaborazione dell'editore Diego Manna, è rimasto per dieci settimane sul podio dei libri più venduti del Friuli Venezia Giulia.

L'idea

Il libro nasce dall'incontro tra le due autrici, Chiara Gily, napoletana, e Micol Brusaferro, triestina, che tra uno spritz, un caffè e un capo in b hanno scoperto i tanti tratti in comune delle due città, conditi tuttavia da molte caratteristiche completamente opposte. Le due amiche prendono così per mano i lettori, accompagnandoli in un divertente viaggio tra sole e bora alla scoperta di matrimoni da boss, corteggiamenti minimalisti alla triestina, domeniche dal menù eccessivo o eccessivamente sportivo, fraintendimenti sul significato di andare al bagno e la doverosa battaglia per il primato sul caffè.