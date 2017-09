Prorogate le preiscrizioni ai corsi per tecnici del settore Biomedicale della Fondazione Volta

TRIESTE - Sono prorogate fino al 28 settembre le preiscrizioni ai corsi 2017-2019 per Tecnici Superiori del settore Biomedicale della Fondazione ITS «Alessandro Volta» di Trieste. I corsi, che inizieranno a ottobre, rappresentano un’ottima opportunità per giovani diplomati ma anche per adulti in cerca di una riqualificazione professionale. I dati, riguardanti gli allievi che hanno già completato il ciclo di studi, parlano infatti di oltre il 70% dei diplomati già occupati presso aziende nazionali ed estere. Fiore all’occhiello dell’ITS «Volta», attivo nell’AREA Science Park, è «LAB3», il primo esempio in Europa di laboratorio dedicato alla formazione dei tecnici delle apparecchiature biomedicali che riproduce fedelmente un ambiente ospedaliero per imparare «sul campo» la gestione e la manutenzione delle sempre più sofisticate tecnologie presenti in ospedali e cliniche universitarie.

Il supporto del Comune

In linea con l’evoluzione tecnologica del settore la Fondazione ITS «Volta» propone per il nuovo biennio una nuova formazione specifica legata alle strategie di Industria 4.0, che va dallo sviluppo di APP, ai sistemi di realtà aumentata, realtà virtuale, modellazione e stampa 3D, a soluzioni di IoHT (Internet of Health Things) per il biomedicale. In merito, l'assessore all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste Angela Brandi afferma: «Il Comune di Trieste, tra i fondatori della Fondazione ITS «Volta», presta grande attenzione a quelle opportunità formative che forniscono agli studenti una preparazione qualificata e professionalizzante, come i corsi del «Volta» che potenziano le sinergie tra i settori della ricerca, della formazione e dell'impresa, con finalità di sviluppo del nostro territorio e delle prospettive occupazionali per le giovani generazioni».

I due percorsi formativi

In particolare, i due percorsi formativi proposti dall'ITS «Volta» - «Tecnico superiore per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di apparecchiature biomediche e di soluzioni di informatica biomedica» e «Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la diagnostica per immagini e per le biotecnologie» – rappresentano una valida risposta all’esigenza di professionalità tecniche non facili da trovare sul mercato da parte delle aziende del settore. Prevedono 2000 ore di attività, di cui 1200 di aula e laboratorio e 800 di stage in aziende italiane e straniere leader nei settori delle apparecchiature e delle tecnologie informatiche per il Biomedicale. Al termine del percorso verrà rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), corredato dall’EUROPASS diploma supplement che ne favorisce la circolazione in ambito europeo.

Maggiori informazioni e il modello di preiscrizione sono reperibili sul sito www.itsvolta.it.