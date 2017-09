TRIESTE - Anche quest'anno torna il "Barcolana Express", il viaggio in treno storico da Udine a Trieste organizzato in occasione della Barcolana, la rinomata regata velica internazionale che si svolge nella splendida cornice del Golfo di Trieste. A bordo delle carrozze d'epoca è prevista anche la degustazione di dolci tipici triestini. Il "Barcolana Express" – previsto per l’8 ottobre - è un'iniziativa della Fondazione FS e della Regione Friuli Venezia Giulia.

I biglietti

Il titolo di viaggio prevede il viaggio su treno storico, a bordo di carrozze "Centoporte" degli anni '30 trainate dalla locomotiva a vapore Gr. 728. Da ogni stazione di partenza per ogni destinazione, corsa di andata e di ritorno: adulto 25 euro e ragazzo (tra 4 e 12 anni non compiuti) 12,50 euro. E’ prevista la gratuità per la fascia di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. E’ possibile effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate. I biglietti ferroviari sono acquistabili attraverso tutti i canali Trenitalia. Sarà possibile acquistare i biglietti anche a bordo treno, rivolgendosi al personale Trenitalia in servizio sul treno, senza alcun sovrapprezzo e salvo disponibilità dei posti. Visita la pagina dedicata per la guida all'acquisto: http://bit.ly/2aL0uqy.

Per tutte le informazioni visitare il sito http://www.fondazionefs.it/content/fondazione/it/it/treni-storici/archivio/2017/10/8/barcolana-express.html