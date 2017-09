Museo del Mare, l'Icgeb e l'Ursus: destinati 50 milioni per l'area del Porto vecchio

TRIESTE - E' stato siglato a Trieste, tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact), Comune di Trieste e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, l'accordo operativo per la realizzazione nel Porto vecchio di Trieste delle opere previste dal Piano stralcio "Cultura e Turismo" del Mibact, per le quali sono destinati 50 milioni di euro. La riqualificazione dell'area del Porto vecchio, obiettivo di rilievo nazionale, avrà infatti avvio con la creazione di un grande attrattore culturale transfrontaliero. Il recupero di questi nuovi volumi edilizi degli storici magazzini avviene all'interno di un piano delle opere di urbanizzazione funzionale alla finalità culturale del progetto.

Gli interventi

I lavori riguardano in primo luogo la realizzazione del Museo del mare, che avrà come sede gli edifici dei magazzini 24 e 25, il cui restauro e il successivo allestimento - di una superficie stimata attorno ai 10mila mq - prevedono un costo di 23 milioni di euro. La seconda parte del finanziamento ministeriale - 10 milioni di euro - è destinata al trasferimento dell'International centre for genetic engineering and biotechnology (Icgeb) al magazzino 26, che nel 2011 è stato la sede della Biennale diffusa. La collocazione assorbirà circa 20mila mq dei totali 35mila disponibili. C'è poi la linea di contributo (9 milioni di euro) riguardante le opere di infrastrutturazione urbana: quindi, rete elettrica, servizio idrico integrato (rete acqua e rete fognaria) e illuminazione pubblica.

Mani sull'Ursus

Alla riqualificazione della viabilità per il collegamento del polo museale del Porto vecchio nella direzione del centro città e per la realizzazione di una rotatoria di regolazione dei flussi su viale Miramare sono destinati 5 milioni di euro. Gli ultimi 3 milioni di euro, dei complessivi 50, vengono assegnati all'intervento per il recupero del pontone galleggiante Ursus. I lavori riguardano il restauro delle carpenterie metalliche e meccaniche, la revisione delle macchine e il funzionamento degli impianti, oltre alla collocazione di una piattaforma panoramica e di un ascensore. Hanno partecipato alla cerimonia della firma, la presidente della Regione, Debora Serracchiani, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino.