TRIESTE - Anche a Trieste si accende la Notte Europea dei Ricercatori. I ricercatori dell’INFN di Trieste in collaborazione con l’Assessorato all’Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste hanno organizzato l’evento «Quantum Night» in occasione della Notte dei Ricercatori 2017. La serata si svolgerà venerdì 29 settembre dalle 20.30 alle 22, nella sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich.

Serata a tema

Dal macromondo al micro mondo. Durante la serata verrà presentato il mondo della Meccanica Quantistica. In particolare verranno illustrate le sue più importanti caratteristiche, così lontane dal mondo di tutti i giorni e le sue applicazioni dalla Cosmologia alla Teoria dell'Informazione. Una serie di poster illustreranno le ricerche attuali in fisica teorica, dalla Meccanica quantistica alla Cosmologia e alla Gravità quantistica realizzate dai ricercatori afferenti all’INFN. La Notte Europea dei Ricercatori, che quest’anno compie 12 anni, è promossa dalla Commissione Europea ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Science Industries i cui membri fanno parte della sezione di Trieste del progetto Young Minds della Società Europea di Fisica e con lo Europe Direct – Eurodesk Trieste, l’ufficio d’informazione europea del Comune di Trieste. E si inserisce nel progetto Made in science coordinato da Frascati Scienza.

I partner del progetto

