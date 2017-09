Educazione ambientale, aperte le iscrizioni per la Grande Macchina del Mondo

TRIESTE - Dopo il successo delle prime due edizioni, torna 'La Grande Macchina del Mondo', il programma gratuito di iniziative didattiche del Gruppo Hera e promosso da AcegasApsAmga. La proposta educativa che abbraccia i temi legati alla sostenibilità, è rivolta a tutte le scuole di Trieste, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Da ieri, lunedì 25 settembre, è possibile iscriversi fino a sabato 21 ottobre, compilando il modulo on-line all’indirizzo, sempre disponibile: www.gruppohera.it/scuole. Grazie a La Grande Macchina del Mondo gli insegnanti possono scegliere fra un catalogo di attività che spaziano su ambiente (recupero, riciclo, prevenzione della produzione del rifiuto), acqua ed energia: si tratta in tutto di 27 proposte, completamente gratuite per le scuole richiedenti. Una volta consultato il catalogo, disponibile sia on-line (area scuola del sito istituzionale www.acegasapsamga.it), che cartaceo presso la sede AcegasApsAmga, gli insegnanti potranno richiedere la partecipazione alle attività, iscrivendosi al link sopra indicato.

2.600 bambini nell’ultima edizione

Giunta alla sua 3° edizione, La Grande Macchina del Mondo, ha già dimostrato un ampio apprezzamento da parte degli insegnanti del territorio servito. Nella 2° edizione il progetto, nel solo Comune di Trieste, ha coinvolto circa 130 classi da oltre 30 scuole, per un totale di oltre 2.600 bambini sui 9.500 coinvolti in tutto il territorio servito da AcegasApsAmga.

Un’offerta innovativa e coinvolgente

Il programma, frutto di un'ampia esplorazione effettuata dalla multiutility fra le maggiori e più quotate realtà nazionali operanti nel campo della didattica ambientale, si basa su un’offerta innovativa e completamente esperienziale, in grado di coinvolgere i bambini su temi strategici per il futuro del Pianeta, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, del teatro, dello storytelling e, naturalmente, di attività laboratoriali.

Scuole dell’infanzia

Per i più piccoli sono previste due proposte didattiche, differenziate sui 3 macro-temi: ambiente, energia e acqua. Il Sognambolesco è un vero e proprio spettacolo teatrale. Attraverso lo sviluppo di 3 storie diverse, una per ciascun tema proposto, e dei relativi pannelli scenografici, si rappresentano situazioni curiose e divertenti per accompagnare le bambine e i bambini in un percorso di consapevolezza per diventare più rispettosi dell’ambiente. Il Tappeto Magico, è invece un atelier creativo ispirato al tinkering, metodologia di educazione informale sviluppata dall’Exploratorium di San Francisco (http://www.exploratorium.edu/), che coniuga coinvolgimento sensoriale e processo creativo di gruppo. Attraverso un grande tappeto tattile contenente materiali, giochi e semplici esperimenti, i bambini potranno esplorare in autonomia gli oggetti presenti. Dopo la fase di sperimentazione giocosa, l’educatore guiderà i piccoli alla realizzazione di un’opera effimera costruita con i materiali scelti dai bambini e ispirata alla loro immaginazione, creatività e abilità.

Scuole Elementari (Primarie)

La proposta per le scuole primarie è estremamente articolata. Accanto allo spettacolo Sognambolesco (per le classi 1 e 2), il catalogo presenta numerose altre proposte. Fra queste, si segnala Incursione Green. Si tratta dell’allestimento di 3 corner tematici (sui temi ambiente, energia e acqua) all’interno della scuola nel quale le classi, a rotazione, potranno effettuare esperimenti scientifici, test, giochi educativi e narrazioni. Ciascun bambino potrà poi realizzare un oggetto o un elaborato, che sarà utilizzato per dare vita, all’uscita dalla scuola, a un flash mob in modo da coinvolgere i genitori e sensibilizzarli alle tematiche affrontate. Un’altra proposta, sempre a titolo di esempio, è Il Futuro dell’Energia. Attraverso questo percorso, i ragazzi potranno comprendere i processi di trasformazione e consumo dell’energia e del relativo impatto ambientale. Approfondiranno dunque la differenza tra fonti energetiche e forme di energia e attraverso esperimenti potranno osservare esempi di trasformazioni energetiche. Sarà inoltre affrontata la differenza tra fonti rinnovabili e non rinnovabili, si studierà il principio di funzionamento dei pannelli solari fotovoltaici e si costruirà un modellino di forno solare.

Scuole Medie (Secondarie di 1° grado)

Mano a mano che sale l’età di riferimento, cresce anche il livello di approfondimento dei temi e di coinvolgimento dei ragazzi. Scoop! Un giorno in redazione, ad esempio è un gioco di ruolo, attraverso cui la classe si trasforma nella redazione di un giornale. I ragazzi saranno dunque guidati alla realizzazione di un giornale dedicato alle tematiche della sostenibilità, con un forte coinvolgimento nella ricerca, selezione, comprensione ed elaborazione di notizie a carattere ambientale. Un altro esempio è L’acqua bolle a 360°, si tratta di un laboratorio con cui stimolare la curiosità dei ragazzi e promuovere un uso critico e sostenibile della risorsa acqua. L’attività prevede l’analisi di campioni d’acqua per approfondire le caratteristiche chimico fisiche e le proprietà dell’acqua. Saranno poi studiate le caratteristiche dell’acqua di rubinetto, il ciclo urbano dell’acqua, gli impianti di potabilizzazione e di depurazione, ecc. e la quantità di acqua necessaria alla produzione e al commercio di alimenti e beni di consumo.

I supporti sempre disponibili on-line per insegnanti e famiglie

La proposta de La Grande Macchina del Mondo non si esaurisce però con gli interventi in classe. Sul sito web www.gruppohera.it/scuole, infatti, saranno liberamente scaricabili numerosi Educational Box, supporti utilissimi per realizzare anche in autonomia percorsi didattici personalizzati. E’ inoltre stata ideata una sezione edutainment con divertenti attività ambientali da svolgere in famiglia, a cui si affianca una speciale linea diretta con gli educatori ambientali, per ricevere supporto e consigli utili.