Ferriera, Vito: «La piena produzione ripartirà solo nel rispetto delle prescrizioni dell'Aia»

TRIESTE - La ripartenza della piena produzione, una volta completati i lavori sull'altoforno, potrà essere consentita solo dopo che sarà verificato l'assoluto rispetto delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione integrata ambientale. Lo ha ribadito a Roma l'assessore all'Ambiente, Sara Vito, nel corso di un incontro al Ministero dello sviluppo economico, convocato dal responsabile dell'unità di gestione vertenze imprese in crisi, Gianpietro Castano, per esaminare la situazione dello stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola, a Trieste. Assieme a funzionari ministeriali e alla Regione, erano presenti il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, Giovanni Arvedi per Siderurgica Triestina e il segretario generale dell'Autorità portuale, Mario Sommariva.

Futuro

Il confronto è servito per fare una verifica sull'avanzamento delle attività di reindustrializzazione a seguito di quanto previsto nell'Accordo di Programma del 21 novembre 2014 e nel successivo decreto interministeriale del 2 novembre 2015, con particolare riferimento all'ampliamento del laminatoio e alla realizzazione dell'impianto di decapaggio. In proposito, infatti, l'azienda ha presentato istanza al Ministero dell'Ambiente per ampliare il capannone ove si svolge l'attività a freddo e inserirvi un impianto di decapaggio, per applicare il rivestimento protettivo anticorrosivo sulle superfici di acciaio. «Il procedimento autorizzativo coordinato dal Ministero dell'Ambiente risulta sospeso in attesa del parere da parte dell'Amministrazione regionale, la quale - ha precisato l'assessore Vito - si potrà esprimere all'esito del procedimento di screening di valutazione di impatto ambientale, attualmente in corso di completamento».

La situazione dell'area a caldo

Nel corso dell'incontro Vito ha ricordato anche la situazione relativa all'area a caldo, per la quale, a seguito degli sforamenti rilevati nelle deposizioni del mese di giugno, è stata ordinata la limitazione della produzione che ha portato anche ad un'anticipazione dei programmati interventi di manutenzione dell'altoforno, interventi attualmente in corso di effettuazione. Su questi aspetti l'azienda ha sottolineato l'importanza delle azioni sinora svolte e la necessità di ottenere l'autorizzazione per il laminatoio in tempi brevi, chiedendo anche di poter riprendere la piena produzione al compimento dei lavori sull'altoforno. Una eventualità che, secondo Vito, sarà dunque possibile solo con la verifica del rispetto delle prescrizioni dell'Aia. Sul punto Arvedi ha comunque confermato il proprio impegno per il rispetto della salute e dell'ambiente. La riunione si è conclusa con l'invito da parte del Ministero dello Sviluppo economico al Ministero dell'Ambiente e alla Regione ad approfondire le valutazioni in merito alla procedura e alle tempistiche della pratica autorizzativa sull'impianto di decapaggio e sul laminatoio che, secondo l'assessore regionale, appare in ogni caso un intervento sostenibile sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, che può rappresentare nel contempo anche una occasione di rafforzamento dell'occupazione.