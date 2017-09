Università popolare di Trieste, la Regione indica Cristina Benussi per il CdA

TRIESTE - A seguito delle dimissioni di Fabrizio Somma, l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha nominato Cristina Benussi quale proprio rappresentante all'interno del CdA dell'Università popolare di Trieste. L'atto è stato firmato dalla presidente della Regione Debora Serracchiani. Benussi, originaria di Salò in provincia di Brescia, è stata per molti anni docente dell'Università di Trieste, insegnando letteratura italiana alla Facoltà di Lettere, di cui è stata anche preside tra il 2008 e il 2012. Tra gli incarichi ricoperti figurano anche la vicepresidenza del Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia e ruoli di vertice all'interno dell'Istituto regionale della cultura istriana, fiumana e dalmata. Professore ordinario dal 2002, Benussi è anche socio fondatore dell'Archivio degli scrittori e della cultura regionale, nonché autrice di circa 200 lavori tra monografie, articoli di rivista, saggi in volume e conferenze in convegni nazionali e internazionali.