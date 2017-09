Riscaldamento domestico, le indicazioni del Comune di Trieste

TRIESTE- Il Comune di Trieste-Servizio Ambiente ed Energia, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in questi giorni in merito alla possibilità di procedere all’accensione degli impianti di riscaldamento domestico, ricorda che il nostro Comune è inserito nella fascia climatica «E», motivo per cui gli impianti possono rimanere accesi, in tutto il territorio, dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno (comprese tra le ore 5 e le 23). Al di fuori di tale periodo – ricorda ancora la nota comunale - gli impianti di riscaldamento possono rimanere accesi, senza altre autorizzazioni specifiche, per un massimo di 7 ore al giorno, purché negli ambienti non vengano superati i 20-22° C.