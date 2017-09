Donna scomparsa a Prosecco, proseguono le ricerche

TRIESTE - Sono state interrotte con il sopraggiungere del buio intorno alle 20.30 di ieri le ricerche della donna la cui scomparsa è stata denunciata dal figlio, che non l'ha vista rientrare a casa per pranzo. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino di Trieste (dodici tecnici), assieme ai Vigili del Fuoco con le squadre speciali e l'elicottero, la Protezione Civile con due unità Cinofile più una unità cinofila del Soccorso Alpino e i Carabinieri. La zona è impervia con falesie di roccia e vegetazione fitta, costituita anche da cespugli e rovi che non consentono né buona visibilità dall'alto né facile movimento sul terreno.

Il contatto telefonico

Il cellulare della donna continua a squillare, ma i tentativi di rintracciare la sua posizione con le triangolazioni non conducono purtroppo ad un punto preciso, essendo il cono di ricerca molto ampio e non potendo attivare sistemi di georeferenziazione più precisi come SMS locator. Le ricerche sono riprese oggi alle sette, con l'aiuto di altre squadre del CNSAS da tutte le stazioni della regione, che arriveranno sul posto a scaglioni.