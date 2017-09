Gli appuntamenti da non perdere a Trieste giovedì 28 settembre

TRIESTE – Aperitivi, sapori, musica e teatro ecco tutte le sfumature del diverto in città in programma per giovedì 28 settembre.

Gusto

All'Antico Caffè San Marco - Libreria e ristorante di via Battisti, 18, un'azienda rinomata, conosciuta e apprezzata all'estero e in Italia arriva a Trieste per incotrare la cucina di Matija Antolović, da aprile chef dell'Antico Caffè San Marco. Ecco il menù: flûte di benvenuto Pinot Grigio Metodo Classico, insalatina di seppia, cetriolo, cren nero e pera, passatelli con zucca, ricotta affumicata e castagne, branzino di laguna con purea di pastinaca e cavolo nero, pera cotta. In degustazione: Chardonnay Maso Reiner Alto Adige DOC, Pinot Nero Maso Reiner Alto Adige DOC, Pinot Bianco Athesis Alto Adige Doc, Moscato Rosa Athesis Alto Adige Doc. E' vivamenente consigliata la prenotazione. Per informazioni: Info@caffesanmarcotrieste.eu, 040 0641724 costo a persona 38 euro tutto incluso.

Un aperitivo alternativo

Al White Cafè di via Genova 21/a, alle 18, «Sweet Stuzzicami», l'aperitivo che ti mette l'acquolina in bocca. Musica a cura di Marco Momi, Luke Zeypey. Per info e prenotazioni: 333 3289293. Prenotando un tavolo per l'aperitivo sarà incluso un ricco tagliere direttamente dal nostro salumiere Frankie Maninpasta che affetrà davanti ai vostri occhi svariati affettati, ma tranquilli ce ne sarà per tutti. Per l'edizione sweet saranno previsti diversi Chupa Chups, stuzzichini di Marshmallows, orsetti gommosi e chi ne ha più ne metta.

Teatro

Al Museo Revoltella di via Diaz 27, «Arturo Nathan - artista della solitudine» storie nell'arte percorsi teatrali a cura di Sabrina Morena e con Maurizio Zacchigna. Maurizio Zacchigna intepreta una sorta di evocazione dell’artista immaginandone i pensieri e facendo rivivere le sue parole dei «Sonetti Metafisici» e delle sue lettere dal confino all’amico Carlo Sbisà accompagnato dal violino di Agnese Accursi. Biglietto acquistabile dalle 17.30 all’ingresso del museo oppure in prevendita al Teatro Miela, da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19.

Karaoke con gli amici

Al Bar H di Viale xx settembre 51/b, la serata Karaoke: siete dei cantanti nati e non lo sapete? Ecco la serata dedicata a chi ha voglia di passare una serata diversa in compagnia di musica e amici. A partire dalle 21, sarà possibile condividere con voi le vostre indubbie abilità canore. Le consumazioni sono scontate di 50 centesimi mostrando la vostra ESNcard.

Musica classica

Nell'ambito della rassegna «L'Antico» si terrà un concerto d'organo nella Chiesa Evangelica Luterana di Largo Odorico Panfili. Lorenzo Ghielmi presenterà musiche di J. S. Bach, J. Brahms, F. Mendelssohn. Biglietti singoli: non Soci € 10, ridotto Soci SDC € 8, under 25 € 5. Possono essere acquistati la sera del concerto all'ingresso o in prevendita presso il Caffè Tommaseo nel seguente orario: lunedì e mercoledì 10-13, venerdì 15-18. Per informazioni: http://bit.ly/GhielmiL.