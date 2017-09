Tra le Frecce e il concerto della Fanfara: alla festa della Barcolana c'è anche la Polizia di Stato!

TRIESTE - Ormai il «pianeta» Barcolana si è messo in moto! Cresce l’attesa per il concerto con finalità benefiche di Francesco Gabbani, che si terrà sabato, alle 21, in piazza Unità, così come per tutti gli eventi collaterali della 49a edizione della regata più affollata del Mediterraneo, che prenderà il via domenica, 8 ottobre, alle 10.30.

Le Frecce e il concerto

La festa della Barcolana sarà impreziosita mercoledì 4, alle 10.30, dall’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. E poi apertura del Villaggio lungo le rive cittadine: stand e tensostrutture aperti fino a domenica 8. Compreso quello della Polizia di Stato con materiale e uniformi in dotazione alla Squadra Nautica, nonché una moto d’acqua, un gommone e un simulatore di guida di quest’ultima per la gioia dei più piccoli. Spazio anche alle specialità della Polizia Ferroviaria che festeggia i 110 anni di fondazione e della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Previste anche presenze sportive di un certo livello per dare ulteriore lustro alla mission della Polizia di Stato: alcuni atleti delle Fiamme Oro e non solo. Nei prossimi giorni si forniranno informazioni in tal senso. Come si diceva, tanti gli eventi, a terra e a mare. Da non dimenticare il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, in programma venerdì 6, alle ore 18, nell’atrio storico della Stazione Centrale di piazza Libertà, per celebrare i 110 anni di fondazione della Polizia Ferroviaria.

Per informazioni in merito alla regata di domenica 8 e alle tante manifestazioni collaterali si può visitare il sito www.barcolana.it