Trieste per la 1a operazione di Scuttling in Italia: prosegue la raccolta firme

TRIESTE - Prosegue la raccolta di firme a favore del progetto-pilota dell'Associazione Trieste Sommersa Diving a sostegno della candidatura di Trieste a ospitare la prima operazione di Scuttling (affondamento volontario di navi per il ripopolamento della flora e della fauna marina) in Italia. Il progetto, presentato ufficialmente quest'anno all'Eudi Show di Bologna dall'Associazione Trieste Sommersa Diving, da cinque anni promotrice della manifestazione Mare Nordest, è stato recentemente oggetto di una mozione in Consiglio Comunale presentata del Gruppo consiliare della Lega Nord che è stata fatta propria dalla Giunta. La raccolta di firme a sostegno del progetto, che ha avuto come primo firmatario il recordman mondiale ed ex Campione del mondo di apnea profondaGianluca Genoni, ha già raggiunto le 700 sottoscrizioni. Chi volesse appoggiare la candidatura triestina, affiancandosi a campioni Mondiali come Genoni, Umberto Pelizzari e il recordman cubano di apnea profonda Francisco Ferreira detto Pipin e ai numerosi presidenti di Didattica Subacquea che sono convinti supporter di questo progetto, potrà firmare presso Bignami Sub in Piazza della LIberà, 6, a Trieste (orario da martedì a sabato 9–13, 16.30–19.30).

L'obiettivo

Il Parco Navale di Trieste secondo i soggetti promotori avrebbe ricadute turistico-economiche per la città, candidandola seriamente a ricoprire il ruolo di Capitale Europea della Cultura del Mare. Trieste sarebbe infatti la prima città italiana a dotarsi di un Parco tematico dove lo Scuttling, cioè l'affondamento controllato di navi in aree particolari, come previsto da normative Europee, possa costituire - oltre che un importante richiamo per il mondo subacqueo internazionale - anche un innovativo laboratorio per il monitoraggio, il ripopolamento e la salvaguardia delle biodiversità marine. Trieste Sommersa Diving, dopo aver visitato numerosi Paesi europei e a conclusione di anni di studi sulla fattibilità del progetto iniziati nel 2002, grazie anche all'appoggio delle istituzioni politiche, scientifiche e associative del Friuli Venezia Giulia, oggi è pronta a passare fase di realizzazione operativa del progetto e candida ufficialmente Trieste - forte della tradizione scientifica che la contraddistingue - a essere la prima città Italiana a effettuare l'Operazione Pilota di Scuttling per il nostro Paese.