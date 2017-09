All'Immaginario Scientifico si gioca con l'astronomia: il planetario è per i più piccoli

TRIESTE - Cosa sono quei puntini luminosi che si vedono nel cielo di notte? Dove va a finire il Sole al tramonto? Per tutti i piccoli curiosi di astronomia, domenica 1 ottobre l’Immaginario Scientifico di Trieste organizza una speciale visita al planetario, alla scoperta del cielo notturno. Ogni ora durante l’orario di apertura (dalle 10 alle 18) i bambini dai 3 ai 6 anni, in compagnia dei genitori, potranno avventurarsi tra le stelle e i pianeti proiettati sulla volta del planetario, guidati dall’esperto planetarista. Tra racconti avvincenti e personaggi mitologici si potrà così scoprire qualcosa di più sul movimento degli astri, su pianeti come Marte, Giove e Saturno, o su come riconoscere la costellazione di Orione o la Stella polare. Il costo è di 3,50 euro a persona (ridotto 2,50 euro per bambini da 6 a 12 anni), gratuito sotto i 6 anni.

Tutte le informazioni

Le iscrizioni si possono effettuare presso la cassa del museo nel corso della giornata, fino a esaurimento posti. Domenica 1 ottobre il museo dell'Immaginario Scientifico sarà comunque regolarmente aperto dalle 10.00 alle 18.00, con gli «exhibit hands-on» da provare, manipolare e sperimentare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Inoltre, in occasione dell'avvio degli eventi della Barcolana 49, al museo di Grignano si potrà immergersi nelle suggestive immagini e nelle musiche emozionanti della multivisione Altromare, partendo per una singolare «crociera sott’acqua», alla scoperta di insoliti ambienti marini e sconosciute creature abissali. Informazioni: 040224424 – www.immaginarioscientifico.it