Spaccia droga mentre è ai domiciliari: arrestato 48enne triestino

TRIESTE - A conclusione di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, la Polizia di Stato ha tratto in arresto il triestino F. G., classe 1969, con precedenti, il quale si trovava in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione. I servizi di osservazione svolti dagli investigatori della Squadra Mobile hanno consentito di verificare come l’indagato abbia reiteratamente violato le prescrizioni impostegli con l’ordinanza con la quale il G.I.P. di Trieste lo aveva posto agli arresti domiciliari per violazione della legge in materia di stupefacenti.

La perquisizione

Nel corso della mattina del 26 settembre scorso, è stato notato un soggetto noto quale assuntore di droga nell’abitazione dell’indagato che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di una siringa; tale individuo è stato nuovamente visto nel pomeriggio dello stesso giorno accedere all’abitazione di G.. Effettuato un controllo, all’interno sono stati rintracciati l’indagato e due soggetti; risultando evidente che, poco prima, vi fosse stata l’assunzione di sostanze stupefacenti, è stata effettuata una perquisizione approfondita, all’esito della quale l’indagato veniva trovato in possesso di circa 13 grammi di cocaina, oltre 900 euro in contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Nel medesimo frangente, si è posta in essere la notifica dell’ordinanza con la quale il G.I.P. di Trieste disponeva l’aggravamento degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, in ragione delle reiterate violazioni alle prescrizioni cui era sottoposto. Sulla scorta di tali elementi, G. è stato tratto in arresto e ristretto presso la locale casa circondariale a disposizione della competente A.G..