50 voci provenienti da 29 diversi Paesi: comincia il Forum Mondiale dei Giovani 'Diritto di dialogo'

TRIESTE - Al via domattina, venerdì 29 settembre a partire dalle 9, la decima edizione del Forum Mondiale dei Giovani «Diritto di dialogo», che anche quest’anno riunirà a Trieste, nel Dipartimento di Studi Giuridici, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (via Filzi, 14) fino al primo ottobre, una cinquantina di giovani studiosi dai 18 ai 35 anni, provenienti da ogni angolo del globo.

L'evento

Realizzato dall’Associazione Poesia e Solidarietà, con la consulenza scientifica del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile e con il patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO e dell’Università di Trieste, il Forum quest’anno si concentrerà sul tema «La condizione dialogica». Nell’Auditorium e nelle aule del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione di via Filzi si succederanno fin dal mattino, suddivise per sessioni, 50 voci provenienti da 29 diversi Paesi, che esploreranno questioni come il dialogo e i network relazionali, le condizioni per il dialogo tra diverse culture, i nuovi linguaggi e la comunicazione della complessità, il rapporto dialogico tra scienza e cultura, il ruolo della stampa nell’epoca della post-verità. Ai contributi dei giovani studiosi si affiancherà, venerdì 29 settembre alle 16, dopo il tradizionale saluto delle autorità ai giovani presenti, una lectio magistralis affidata al fisico teorico Ignazio Licata, che lavora presso numerosi enti scientifici in Italia e all’estero (ISEM -Istituto per la metodologia scientifica; School of Advanced International Studies on Theoretical and Nonlinear Methodologies of Physics, Bari). Autore di importanti scoperte recenti nel campo della Materia Oscura, di cui ha dato notizia anche la Reale Accademia delle Scienze di Svezia, è anche un esperto di Sistemi Complessi. Il mondo, sostiene Licata, è da costruire, e ogni «scientificità» che smorza lo slancio creativo è spesso ideologica e dubbia.

Gli ospiti e i temi

Introdotto da Enrico Maria Balli (CEO di SISSA Medialab), al Forum discuterà di un argomento che incide direttamente sulla nostra vita, le relazioni che intercorrono tra fisica ed economia: «Contro la scienza triste. Un fisico tra gli economisti». Spiega lo studioso: «Con questa mia lezione vorrei offrire qualche spunto di riflessione sulla nozione di complessità in fisica e in economia. Non parlerò di «cose complicate», ma piuttosto di come il nostro modo di guardare il mondo ha influenzato il nostro agire. E naturalmente il contrario». Il Forum, che proseguirà anche sabato 30 settembre e si concluderà il primo ottobre, è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare al dibattito. Tutti gli interventi saranno proposti in lingua inglese o italiana, con traduzione simultanea (o consecutiva) rispettivamente in italiano e in inglese. Il Forum «Diritto di Dialogo» fa parte di un ampio progetto per la cultura giovanile che ha ottenuto riconoscimenti importanti a livello nazionale e internazionale. E’ realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla Cultura, della Banca Popolare di Cividale, della Duemilauno Agenzia Sociale, delle Fondazioni Casali, gode della media partnership de Il Piccolo, ed è diversamente sostenuto con collaborazioni e partnership da molti altri enti a livello nazionale e internazionale. In particolare l’Università di Trieste e il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile lo affiancano come cuore del grande progetto di promozione della cultura giovanile che ha in Trieste e nella Regione Friuli Venezia Giulia il suo epicentro.

Per maggiori informazioni sul programma e per seguire i lavori del Forum: www.castellodiduinopoesia.org o pagina FB del WorldYouthForumTrieste.