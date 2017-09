Tenta di svuotare la cassetta delle offerte in chiesa: arrestato

TRIESTE - I Carabinieri della Stazione di Trieste-Rozzol, nella giornata di ieri, nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto dei borseggi sugli autobus e dei furti in abitazione, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano 54enne, T.M., con precedenti di polizia, responsabile di furto aggravato. I militari dell’Arma, saliti a bordo di un autobus della linea 37 della Trieste Trasporti, hanno subito individuato l’uomo, già noto dalle forze di polizia per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, e lo hanno seguito per alcuni minuti. All’altezza di Strada di Fiume, il sospetto è sceso dal mezzo e i militari dell’Arma lo hanno pedinato a distanza, fino a via dei Modiano.

Furto in chiesa

Lì, l’uomo, è entrato nella Chiesa di San Marco Evangelista, in quel momento vuota, e, sicuro di non essere visto, con l’utilizzo di una torcia, di un metro avvolgibile e di nastro isolante biadesivo, ha iniziato a svuotare una delle cassette delle offerte. I Carabinieri, a quel punto, lo hanno bloccato e arrestato. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla parrocchia. Dopo gli adempimenti di rito il reo è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.