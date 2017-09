Con un clic e sei in alta quota: ecco YesAlps.com, il 1° portale italiano per le vacanze nelle Alpi

TRIESTE - Tutto comincia dall’Internet point di un rifugio delle Dolomiti. Michele Cividin e Andrea Sodomaco, due giuliani appassionati di montagna e di tecnologie web, gettano le basi di una startup destinata a diventare il primo motore di ricerca di strutture ricettive nelle Alpi. L’idea, nata da una chiacchierata in seggiovia ammirando dall’alto le bellezze naturali del territorio, si basa sull’intento di sviluppare un portale online che valorizzi le località montane e renda visibili e facilmente contattabili tutte le strutture ricettive, dalle più piccole case con appartamenti per vacanze fino agli alberghi più lussuosi. È così che alla fine del 2016 nasce YesAlps.com: il primo portale verticale tutto italiano dedicato alle vacanze nelle Alpi con vantaggi per strutture e utenti: le prime possono contare su una vetrina che facilita l’incontro tra domanda e offerta mentre i secondi ritrovano nel portale un punto di riferimento affidabile per la pianificazione di soggiorni in montagna. Ma ciò che contraddistingue YesAlps è l’assenza di provvigioni sulle prenotazioni, un plus che permette a gestori e clienti di poter contare sempre su di un reale «miglior prezzo».

Gli obiettivi

«Fin dall’inizio avevamo ben chiari gli obiettivi principali: realizzare un punto di riferimento dove fossero presenti tutte le strutture della località alpine, offrendo loro una piattaforma web ben indicizzata in cui inserire gratuitamente i propri contatti e altre informazioni importanti per le vacanze in montagna, oltre a immagini, video, disponibilità, prezzi, ecc.. - commenta Michele Cividin - In poco tempo siamo riusciti a coinvolgere sempre più strutture, arrivando a coprire gran parte dell'arco alpino con servizi mirati alle vacanze in queste zone. Oggi siamo orgogliosi di poter affermare che YesAlps dispone dell'offerta più ampia e dettagliata del web per la ricerca di strutture ricettive nelle Alpi italiane».

I numeri

Avviata in completa autonomia dai due soci, grazie ad una profonda conoscenza del web e all’unione tra competenze tecnologiche, studi accademici nel campo dell’ingegneria ed esperienza manageriale, la startup è oggi un’impresa dai numeri importanti: YesAlps conta infatti 10 dipendenti, con formazione in tecnologie per il web ed un’età media di 35 anni, un network di 26 siti che coinvolge più di 13.000 strutture ricettive e 6.000 altre attività di interesse turistico, quali rifugi, ristoranti, ski service, ecc., circa 3,5 milioni di visitatori e 100.000 nuovi utenti registrati all'anno.

Il servizio

Con YesAlps la relazione tra cliente e gestore è diretta e comincia prima dell’esperienza nella struttura. Questo consente di offrire fin dal primo contatto risposte personalizzate, in modo chiaro e immediato, indispensabili per la buona riuscita di una vacanza in montagna. A differenza di altri motori di ricerca, su YesAlps è possibile visionare per ciascuna struttura il calendario delle disponibilità, senza essere vincolati al periodo impostato. L’esperienza dell’utente è facilitata anche dal fatto che, compilando un unico form, è possibile richiedere un'offerta non impegnativa alle strutture che corrispondono ai propri criteri di ricerca. Per permettere una pianificazione più completa e una valorizzazione delle tante iniziative che coinvolgono le località montane, a questo si aggiungono collegamenti alle associazioni turistiche locali e informazioni aggiornate sulle attività che si svolgono in prossimità della struttura ricettiva selezionata. Alle strutture ricettive YesAlps propone sia un servizio base gratuito che uno «premium», che garantisce maggiore visibilità, più contatti in target con la propria offerta e la possibilità di ottenere i dati dei potenziali clienti. Ad oggi più di 1.600 strutture ricettive hanno scelto questo secondo tipo di servizi ma il dato è in costante crescita e il fatturato previsto per il 2017 supera i 700 mila Euro. Con questi dati positivi, l'obiettivo per il futuro è quello di consolidare la presenza di YesAlps in Italia e di espandere il modello di business oltre i confini nazionali.

Oltre che in italiano, il portale è disponibile in inglese e tedesco ed è anche su Facebook.