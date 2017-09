Trieste, 7 eventi imperdibili per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre

TRIESTE – Un weekend che vede la Barcolana 2017 farla da padrone ma non mancheranno pomeriggi e serate alternativi da passare in compagnia della musica e della cultura. Ecco i nostri consigli.

Il concerto

Al Caffè degli Specchi, il Caffè dei Caffè, la sera del 30 settembre, dalle 21 nella piazza più bella d'Italia per ascoltare il concerto di Francesco Gabbani. In occasione della Barcolana 2017 Francesco Gabbani è il grande protagonista di questo evento. L'unico cantante a vincere Sanremo per due volte di fila, ci farà ascoltare e ballare le sue canzoni. Per prenotazione tavoli, chiamare lo 040 661973. La serata inizierà alle 20:45 con l’opening act della giovane emergente Nicole Stella. Il concerto è a ingresso gratuito e ai varchi d’accesso sarà richiesta a ogni spettatore una donazione minima di 2 euro che verrà totalmente devoluta al Burlo Garofolo.

All'aria aperta

Ultima escursione, fuori calendario, di «Piacevolmente Carso»: domenica 1 ottobre la cooperativa «Curiosi di natura» propone dalle 9.30 alle 12.30 la passeggiata «A Prosecco, nei boschi sopra Miramare». Il percorso, pianeggiante, inizia su un facile sentiero sterrato, tra boschi di pini, querce, carpini neri e aceri, passando accanto a doline e grotte. Costeggerà poi il ciglione dell’altipiano, con una spettacolare vista sul golfo, su un sentiero tra pietraie, cespugli profumati di santoreggia e radure che guardano sul promontorio di Miramare e il Castello. Con letture a tema di autori italiani e stranieri. Ritrovo alle 9.10 al Monumento ai Caduti di Prosecco (Strada Provinciale n. 1, vicino alla farmacia), raggiungibile da Trieste con i bus n. 44 e 42. L’uscita è per tutti, ma per il tratto sassoso sono raccomandate scarpe da trekking o con suole antiscivolo. È consigliata la prenotazione. Informazioni: curiosidinatura@gmail.com, 340.5569374, www.curiosidinatura.it.

Party alternativi

Sabato 30 settembre in Serra Hub dalle 23 Reggae / Dancehall Party. Tornano nel cuore della città le vibrazioni caraibiche targate Doctor Dejah e Mufajah Sound.



Cedrata groove

Un Evento Imperdibile al Mast di via San Nicolò, 3b, in occasione della 49esima Barcolana. Un cocktail fresco e dissetante, perfetto per accompagnare una serata leggera. Cedrata groove è spremere melodie accattivanti, facendone filtrare i bassi. Cedrata groove è un equilibrato mix di funk, nudisco, hip hop ed elettronica, shakerate assieme. Cedrata groove è ritmo, colore, amore e sudore. Cedrata groove è il progetto di due barman della musica che vogliono farvi divertire. Dalle ore 19:30, fino a quando reggono le gambe.

Spettacolo

Domenica 1 ottobre al Museo Revoltella, in occasione della Barcolana, ritorna lo spettacolo itinerante alla scoperta delle straordinarie gesta del barone Revoltella. Di stanza in stanza il barone accompagnerà personalmente gli ospiti, e attraversando i corridoi della sua residenza, svelerà luci e ombre della sua vita. Seduti alla sua tavola gli spettatori ascolteranno le sue confessioni. Spettacoli alle 11 ed alle 18.

Comicità

Al Teatro Miela Piazza Duca degli Abruzzi 3, alle 16 e alle 18.30 «Bentornato Cecchelin». Il tradizionale omaggio del vulcanico Alessio Colautti al più grande comico della nostra città che seppe portare Trieste e il suo dialetto nei teatri di tutta Italia. Nuovi sketch, battute e canzoni tratte dal repertorio dell’inventore dell’immortale «La vita xe un bidon» e di centinaia di farse e scenette entrate nel cuore dei triestini e non solo. Con Alessio Colautti ed il Trio Danubio. Ingresso: 10 euro , ridotto 8 euro. Per info: www.miela.it.

Musica classica

All'Auditorium del Museo Revoltella il 1 ottobre alle 11, la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni con Massimo Belli direttore, Ivan Krpan pianoforte vincitore della 61ma edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, presenteno il concerto di apertura della risultato della collaborazione avviata con il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. A soli vent'anni, nel 2017, Ivan Krpan si è aggiudicato il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo.